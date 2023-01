Celien Hermans maakt naamsverandering meteen officieel met nieuwe single ‘Tussen Jou En Mij’

Celien wordt bij haar vele optredens in het land steevast aangekondigd als Celien Hermans. Daarom heeft de dochter van zangeres en TV-icoon Margriet Hermans beslist om voortaan onder die artiestennaam en niet langer gewoon als Celien haar carrière verder uit te bouwen. De ‘eerste’ single van artieste Celien Hermans, getiteld ‘Tussen Jou En Mij’, kan je vanaf vandaag ontdekken.

Met deze naamsverandering sluit Celien de eerste 10 jaar van haar muzikale carrière af. In 2023 is het precies een decennium geleden dat zij haar opwachting maakte in ‘De Beste Singer-Songwriter van Vlaanderen’ (VIER). Daarna timmerde Celien gestaag aan de weg, maar het afgelopen jaar kwam alles in een stroomversnelling door haar opwachting in ‘Liefde voor muziek’ (VTM) aan de zijde van Margriet en de hitsingle ‘Alles Ben Jij’, die Celien zelf schreef.

Celien Hermans duikt 2023 in met de nieuwe straffe single ‘Tussen Jou En Mij’, die ook van haar hand is. Wederom deed ze beroep op de Nederlandse topproducer Stas Swaczyna. De verrassende frisse sound en strakke productie beloven alvast het allerbeste voor een fantastisch muzikaal jaar. (PADI)

‘Tussen Jou En Mij’, de nieuwe single van Celien Hermans, is vanaf vandaag te beluisteren op alle streamingplatforms.