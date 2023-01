‘Cavalluna – ‘Secret Of Eternity’: “Ideaal in het Sportpaleis, want daar is er voldoende plaats voor de paarden om in volle galop te gaan”

‘Cavalluna: passion for horses’, ze konden de titel niet beter kiezen. Want dat is deze show wel degelijk: passie voor paarden, en al de disciplines die daarbij horen. De mensen achter de schermen die de show samenstellen begrijpen echter het echte woord voor de mensen die komen kijken: liefde. Dat is nu net de emotie, de belevening die dit spektakel aanbiedt, de liefde tussen mens en paard….en vice versa.

Voor we de show gingen bekijken in Duitsland (Geheimnis Der Ewigkeit) dachten we eerlijk dat we terug dezelfde show gingen zien zoals vorig jaar, maar tot onze verrassing waren er toch wel wat verrassingen. Net zoals je naar een concert gaat, en de band brengt liedjes die je nog niet hoorde. Natuurlijk komen dezelfde disciplines van de paardensport terug aan bod, maar in een ander jasje, gemaakt door muziek, lichtshow en omkadering. Ook dansers verhogen het showgehalte, om dan aansluitend terug de paarden de hoofdrol terug te geven. De hoofdrolspelers zijn stuk voor stuk prachtige rasdieren die echt wel de hele arena inpalmen met hun kunsten, bereden door de beste ruiters in hun vak. Daarom treden ze op in de grootste zalen, en het Sportpaleis in Antwerpen heeft de juiste oppervlakte om dat te kunnen doen. Paarden die vol in galop lopen komen nu éénmaal beter tot hun recht als ze de plaats hebben, net zoals ze in de natuur zouden doen. We spraken in de pauze met Sylvie Willms uit België die met haar vrijheidsdressuur toch wel het mooiste stuk uit de show brengt. Ook babbelden we met Laury Tisseur die de Hongaarse Post brengt. Na de pauze kwam hij tijdens het springen over hindernisbalken ten val, gelukkig zonder zich pijn te doen. Het duurde even vooraleer hij al zijn paarden terug aan de teugels had, maar het publiek reageerde begrijpvol en had meteen de hoogste sympathie voor deze immerlachende ruiter. Het kan wel eens verkeerd gaan in een show, maar dat is nu eenmaal met iets waar je live zit naar te kijken. (PADI & Sandro)

Cavalluna! © PADI/Sandro

Ben je paardenliefhebber, dan wil je dit zeker niet missen: 25 en 26 maart 2023 in Sportpaleis Antwerpen. Tickets: https://www.teleticketservice.com/nl/event/cavalluna-secret-of-eternity-9f185259