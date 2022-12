‘Cavalluna’ komt met ‘Secret Of Eternity’ naar Antwerpen

We kregen het privilege om al eens in exclusieve preview de nieuwe show van ‘Cavalluna’ te bekijken in de Westfalenhalle in Dortmund (Duitsland).

Na de ‘Best off’- show die we eerder dit jaar al zagen in Antwerpen is het dus uitkijken naar hun allernieuwste show in maart 2023 in België: ‘Secret Of Eternity’. Dat is vooral interessant omdat de Belgische Sylvie Willms met haar vrijheidsdressuur en 8 paarden toch wel de show steelt, wat vroeger weggelegd was voor Bartolo Messina. Wat ons betreft: het absolute hoogtepunt van de show, want met enkel haar stem en lichaamstaal laat ze de prachtige dieren doen wat ze wil op een mooie gevoelige manier. (PADI & Sandro – foto’s Sandro)

Ben je paardenliefhebber, dan wil je dit zeker niet missen: 25 en 26 maart 2023 in Sportpaleis Antwerpen. Tickets: https://www.teleticketservice.com/nl/event/cavalluna-secret-of-eternity-9f185259