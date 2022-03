‘CAVALLUNA – CELEBRATION’: passie voor paarden, ook drie keren te zien in Antwerps Sportpaleis

Terecht mag het gezelschap van CAVALLUNA deze titel bij hun naam zetten op de affiches. De show met de mooiste paardenrassen belichaamt alles wat in het woord ‘passie’ zit. De mooiste paardenrassen met hun ruiters die elk uitblinken in hun eigen discipline laten je zien wat ze kunnen: de kracht en behendigheid van de trick riders, vrijheidsdressuur die je diep in je hart zal raken, grappige acts met mini-Shetland pony’ en dressuur die je zal verbazen. Dit alles in een prachtige show gegoten met fantastische kostuums, dansers en lichteffecten. Werkelijk alles is tot in de puntjes afgewerkt om je te laten genieten van de top van wat de paardenwereld te bieden heeft. Maar boven alles is het gewoon adembenemend om deze edele dieren hun kracht en schoonheid te bewonderen. Voor de mensen die de show nog nooit zagen, is het een unieke kans, want de nieuwe show is een soort van “Best Off” van hun shows ‘Companions of Light’, ‘World Of Fantasy’ en ‘Legend of the Desert’. Het lijkt een compilatie van je meest favoriete artiest, maar nu als een paardenshow.

Voor de mensen die de shows wel al eens zagen, is het een weerzien van enkele van de fenomenale acts. Veel boeken zijn al over paarden geschreven, maar deze show laat je een kleurenpallet aan emoties echt wel intens beleven. De drie verhalen van de shows lopen door elkaar, en worden via flashbacks op de achtergrond kort verteld zodat het thema van de act toch wel duidelijk is. In tegenstelling tot de vorige shows ligt de focus hierdoor wel minder op het verhaal hierdoor, en meer op de acts die in snel tempo elkaar opvolgen.

© PADI/Sandro

Het hoogtepunt van de vorige shows is voor veel mensen de vrijheidsdressuur van Bartolo Messina die we kort konden spreken na de show. We vroegen hem of dat een zekere druk op zijn schouders legt. Ja, zegt hij, ik hou van de druk, dat houdt mij gemotiveerd om altijd het beste van mezelf te geven. Ik hou ervan dat het publiek geniet van wat ik doe en wat de paarden met mij doen. We zijn verbonden met elkaar, en het is goed om aan de wereld te tonen dat het mogelijk is een paardenshow te tonen waarin de paarden helemaal relax zijn. Dat is eigenlijk mijn doel. We vroegen Bartolo of hij na al die voorbereidingen zelf nog emotie voelt tijdens de show. Hij antwoordt snel: Ja, dat doe ik, meer nog zelfs: de dag dat ik geen emotie meer voel zal ik dit niet meer doen, absoluut niet. Je krijgt ook zoveel waardering terug voor wat je doet, voor al het harde werk en de opofferingen die wij doen met de paarden. Ik zie hen als een team, ik bekijk ons als een grote kudde eigenlijk, en dat is belangrijk voor mij om te kunnen tonen.

“De show is grappig, sensationeel, emotioneel, ingetogen, welk gevoel hoop jij het publiek te geven als ze naar huis gaan?” Bartolo zegt: Dat ze geluk voelen over wat ze zagen, en dat ze zien dat de paarden gemotiveerd zijn en op hun gemak zijn, voor mij is dat het belangrijkste boven alles. Voor mij is het doel dat de paarden kalm zijn, samen met mij op het podium en nooit onder stress. Ik streef ernaar om deze techniek zelfs te verbeteren in elke show. “Je ziet er inderdaad zelf ook kalm uit, is dat echt zo?” Bartolo: “Ik moet wel kalm zijn, en dat is ook mijn karakter. Ik moet mijn emoties onder controle houden want mijn lichaamstaal is de energie dat de paarden aanvoelen, en als ik zenuwachtig ben kunnen de paarden zelfs wegrennen, dat is niet de bedoeling.”

© PADI/Sandro

Ook konden we kort spreken met Amalia Ruscone, die met haar merrie “Atrevida” in het dameszadel als amazone een indrukwekkende scene heeft waar ze met haar hand zand uit het plafond laat regenen….een magische act die je zeker zal bijblijven. We vroegen haar naar het belang van de belichting in die scene: “Die is belangrijk”, glimlacht ze. “Het maakt je opvallend voor het publiek door de spots op die op mij gericht zijn, en ook de vele kleuren maken deze scene heel levendig. Ook de muziek speelt een belangrijke rol, we studeren de choreografie in op muziek, dus muziek is voor elke nummer het startpunt.” We vroegen haar of ze voor haar eigen paard zorgt tussen de shows door: “Ja, ik doe alles zelf tijdens de week en in het weekend. Het is erg belangrijk om dat zelf te doen om een goeie verbinding met elkaar te hebben als we moeten trainen maar ook rusten. We houden erg van onze paarden, en al de paarden doen ook graag wat ze doen in de show. Het is een heel krachtig gevoel om te voelen, samen met je paard, dat ze ook geniet tijdens de shows.” Is Amalia zich bewust dat ze voor veel jonge meisjes een rolmodel is, en voor velen het begin van de liefde voor paarden? De Italiaanse lacht ontwapenend en antwoordt zelfverzekerd: “Ja, dat weet ik wel. Toen ik voor de eerste keer een CAVALLUNA-show zag, was ik 10 jaar. Voor mij was het een grote inspiratie en op dat moment realiseerde ik dat dit was wat ik wou doen met mijn leven, dus ja, absoluut begrijp ik dat. Nu sta ik hier zelf met mijn eigen paard, en het is dikke liefde.” In de amazone houding rijdt ze met beide benen aan 1 kant, is dat niet de moeilijkste manier om een paard te berijden? “Je hebt een goeie verbinding nodig met je paard, want het paard moet je op die manier meer aanvoelen. Je mist eigenlijk de controle van een deel van je lichaam en je paard moet dat compenseren en moet gefocussed zijn op jou.”

© PADI/Sandro

Na twee jaar afwezigheid is CAVALLUNA terug in Antwerpen, een aanrader voor het gezin, en wie weet wordt zoon of dochter ook wel geïnspireerd om net als Amalia te schitteren in de mooiste paardenshow. (PADI & Sandro)

© PADI/Sandro

‘CAVALLUNA – CELEBRATION!’: Sportpaleis Antwerpen op zaterdag 26 maart om 14 uur, zondag 27 maart om 11 en 16 uur. Info en tickets: www.sportpaleis.be