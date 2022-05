Cast van de vakantiekomedie ‘Oost West, Thuis Best’ geeft aftrap aan repetities met een Spaans getinte schwung

Producent Het Achterland stelde de topcast van de nieuwste vakantiekomedie in het Fakkeltheater voor aan de pers in een Spaanse tapasbar in hartje Antwerpen. Frank Aernout deed met plezier de toekomstplannen van Het Achterland uit de doeken voor de aanwezigen. Jeroen Maes – de regisseur van ‘Oost West, Thuis Best’ – schreef het stuk speciaal voor Het Achterland en lichtte graag toe hoe hij voor elk personage een fantastische acteur of actrice mocht uitnodigen deze rol te vertolken. De vangst is niet min: “theaterroyalty” met Danni Heylen en Carry Goossens, herkenbare publiekslievelingen met Thuis-acteurs Lynn Van den Broeck en Bart Van Avermaet en last but not least een actrice pur sang met enorm gevoel voor komische timing; Ann De Winne. Kortom, productiehuis Het Achterland heeft weer alles in huis gehaald om een waardige opvolger te brengen na hun voorbije zomersuccessen, zoals Café Beveren, ‘t Strand van Sint-Anneke en de Sinksenfoor. ‘Oost West, Thuis Best’ krijgt deze zomer een veilige thuishaven in de Rode zaal van het Fakkeltheater. Er zijn voorstellingen vanaf 1 juli tot en met 14 augustus.

Regisseur en schrijver Jeroen Maes weet er alles van: dilemma’s zorgen voor de heerlijkste misverstanden in een komedie. Zo gaat ‘Oost West, Thuis Best’ over het het dilemma tussen een veilige wandelvakantie aan de Molse Meren en een zonnekloppersvakantie in Calpe… “Oost West, Thuis Best’ wordt een heerlijk zomerse situatiekomedie vol volgehouden leugens, bochtenwringende personages en amusante wendingen. Belangrijk voor dit genre is beschikken over een goeie cast. Komedie spelen is namelijk een ambacht dat vakmanschap vereist. En op dat punt kan ik als auteur en regisseur allen maar een bijzonder groot gat in de lucht springen.

Jeroen Maes is afkomstig uit Ieper. © Het Achterland

Gouden koppel Carry Goossens en Danni Heylen zijn geknipt voor de hoofdpersonages Jean en Jenny de Bie. De komische chemie tussen beiden is sinds FC De Kampioenen legendarisch. Ik kijk ook ontzettend uit naar de samenwerking met Bart van Avermaet, wie ik reeds lang bewonder alsook met Lynn Van Den Broeck die op de lezing al meteen de juiste toon wist te vinden voor de ietwat naïeve spring in het veld Angelique. En als toetje mag Ann De Winne ‘Rita’ serveren. Ik had reeds van in het schrijversproces Ann in mijn hoofd, met haar komische feel is deze rol met zekerheid in goeie handen. Dus voor wie deze zomer lekker thuis blijft, immers ‘Oost West, Thuis Best’ kan komen genieten en lachen in de Rode Zaal van Het Fakkeltheater. Ik kan niet wachten om deze komedie aan het publiek te serveren als tapa bij een zomers sangria.”

Het verhaal: Jean en Jenny De Bie knijpen er steevast met het voorjaar voor enkele weken tussenuit. Tot voor kort steeds naar dezelfde plek, het door Jean zo geliefde Spaanse Calpe.Vorig jaar echter zijn ze ,door een vervelend virus, in eigen land moeten blijven. Deze ‘staycation’ is Jenny zodanig goed bevallen dat ze dit jaar een wandelvakantie geboekt heeft bij ‘De Molse Meren’. Dit uiteraard zeer tegen de zin van Jean, maar Jenny’s wil is wet! Als op de dag van vertrek de huisvriend Alex nog snel even binnenspringt ziet Jean een kans om dit vertrek enigszins uit te stellen. Alex is echter niet van plan lang te blijven zijn minnares wacht hem op in de auto. Jenny mag haar zeker niet tegen het lijf lopen want zij is de beste vriendin van Rita, de vrouw van Alex. Als dit door omstandigheden toch gebeurt, gaan de poppen aan het dansen en moeten beide boezemvrienden zich in duizend bochten wringen om zich uit deze situatie te redden. Maar of hen dat lukt ….? ‘Oost West, Thuis Best’ is een situatiekomedie pur-sang. Boordevol misverstanden, volgehouden leugens en heerlijk herkenbare personages. (PADI)

‘Oost West, Thuis Best’ speelt deze zomer vanaf 1juli in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Op vrijdag en zaterdag om 20 uur, op zondag om 15 uur. Einde op 14 augustus. Standaardprijs vanaf 29 euro.Tickets: www.fakkeltheater.be, 070 246 036.