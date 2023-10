Cast ‘Aangespoeld’ strandt volgende maand opnieuw in Izegem: “Een leuke zaal en heel vriendelijke medewerkers in CC De Leest”

Noem het gerust een afwijking van ons, maar telkens wanneer de Sven De Ridder Company een nieuw stuk voorstelt, bladeren we al door naar de data waarop de show in de rest van Vlaanderen te zien is. Want ja, het gezelschap rond de gelijknamige acteur is zo ingeburgerd geworden in onze provincie dat het bijna een evidentie wordt. En dus komen ze op vrijdag 17 november inderdaad opnieuw naar CC De Leest in Izegem met ‘Aangespoeld,’ het zomerstuk dat zo’n drie maanden geleden in première ging in Antwerpen.

In dat stuk lijdt het schip van kapitein Stan Verplancke in ware Titanic-stijl schipbreuk te midden van de Bermuda-driehoek. “Zes personages in totaal, met ook nog eens zes verschillende karakters”, weet Brik Van Dyck, mede-eigenaar van het gezelschap en vertolker van de rol van diezelfde kapitein. “Het wordt door die verschillende karakters al snel duidelijk dat niet iedereen het even goed met elkaar kan vinden. Maar aan de andere kant zijn er dan weer personages die zelfs héél goed overeen komen. Al hebben onze aangespoelden wel één gezamenlijk probleem: ze lijken niet meteen weg te kunnen uit dat op het eerste gezicht onbewoond eiland. Of hen dat uiteindelijk al dan niet zal lukken, zal Izegem in november zelf moeten ontdekken. Wij zullen alvast ons beste beentje voorzetten om onze West-Vlaamse ‘thuisstad’ weer een fijne avond te bezorgen. Want dat is het eigenlijk na al die tijd wel geworden. Izegem beschikt over een leuke zaal en heel vriendelijke medewerkers in CC De Leest. Na afloop gaan we steevast iets drinken in hetzelfde café en ook het publiek is er geweldig. We beginnen dat publiek trouwens stilaan persoonlijk te kennen, want na afloop komen ze altijd een praatje maken en dat doet ons geweldig veel plezier.”

© Tom

Voor ‘Aangespoeld’ mochten Sven De Ridder en Brik Van Dyck rekenen op twee debutanten. Verschoning, drie! We zouden immers de charmante papegaai Piet nog vergeten te vermelden. De andere twee debutanten zijn Juan Gerlo en Nele Goossens. “Juan is erbij gekomen op vraag van Sven. Hij had eerder al met hem gewerkt in producties en raadde hem aan. Een jonge gast met humor, zo zei hij. En wat mij betreft, heeft hij dat tijdens de voorbije speelperiode inderdaad bewezen. En dan Nele. Tja, geweldige comédienne! Ook haar soloshows zijn trouwens fantastisch. Ik denk niet dat er veel vrouwen zijn met zo’n fijn gevoel voor humor. Ja, ook deze productie kunnen we weer beschikken over een team waarin we geloven. We krijgen vaak felicitaties over onze teksten, decors en kostuums. Het spreekt voor zich dat die altijd deugd doen, maar we proberen ook qua acteurs de lat zeer hoog te leggen om een goed niveau te kunnen halen. Daarom houden we eraan om met acteurs te werken die het comedygenre echt onder de knie hebben. Dat is niet iedereen zomaar gegeven, dus we zijn altijd maar wat blij met de mensen waarmee we ons kunnen omringen tijdens de stukken.”

Sven én de papegaai © Tom

Ook na de passage in onze provincie, ligt de Sven De Ridder Company niet stil. Integendeel! In december en januari staat in het Antwerpse Fakkeltheater ‘Secret Santa’ op het programma (waarvoor deze week ook nog eens drie extra data werden geprikt), in februari en maart staat het decor van ‘Prison Party’ in zaal Elckerlyc en in juli en augustus 2024 staat er met ‘Hoog in de lucht’ alweer een nieuwe zomerproductie op het programma. Eentje die nadien ook, jawel, naar Izegem komt! Enkel ‘Prison Party’ zal wegens technische redenen niet op reis gaan. Dat decor is immers zo groot en ingewikkeld dat het nergens anders kan worden opgebouwd dan in Antwerpen. “En tot onze spijt dus ook niet in Izegem. Maar… we maken dat goed! We komen met heel veel plezier nog heel vaak in Izegem!” (PADI/Tom)

Tickets en info over alle stukken van de Sven De Ridder Company zijn te vinden op http://www.svenderiddercompany.be/.