Carminho verlaat Portugal om op te treden in De Grote Post in Oostende

Op dinsdagavond 25 april is Carminho, hét boegbeeld van de hedendaagse Fado in Portugal, te gast in De Grote Post in Oostende. Dit voorjaar bracht ze ook al het album ‘Portuguesa’ uit.

Carminho legde al een succesvol pad af langs alle continenten, met een groot hart voor het Zuid-Amerikaanse land Brazilië. Daar werkte ze samen met de legendarische Caetano Veloso. Hij liet haar zelfs als enige gastzangeres meezingen op zijn album ‘Meu Coco’. De digitale streams van haar songs explodeerden er als vuurwerk op het carnaval van Rio. Op haar jongste album staat ze stil bij haar identiteit en eveneens bij de Portugese taal én manier van leven. Ze schenkt ook aandacht aan de invloeden uit andere delen van de wereld. Een ideale gelegenheid om eens met die sympathieke dame een telefonische babbel te slaan.

Begin maart lanceerde je uw nieuw album ‘Portuguesa’. Hoe anders is dit album geworden in vergelijking met uw vorige vijf cd’s?

Carminho: “Ik denk dat ik nog steeds werk beoefen van de traditionele Fado (Portugees levenslied). Ik oefen en beoefen dit genre. Het is de taal waar ik me aan houd. Het is met de Portugese taal waarmee ik wil communiceren. Ik denk dat oefenen de enige manier is om een repertoire op te bouwen. Het is min of meer hetzelfde wat ik deed met het vorige album, maar met enkele veranderingen die het leven me gaf, zoals samenwerkingen met andere artiesten. Ik ben gefocust op het componeren van mijn eigen traditionele Fado.”

Wanneer zal het nieuwe album voor jou geslaagd zijn?

Carminho: “Voor mij is het altijd succesvol wanneer ik een album afwerk, omdat ik het voor mijzelf doe.”

Sinds de start van je muzikale carrière en heden: hoe ‘anders’ is het muzieklandschap gewijzigd. Is het nu moeilijker geworden om met muziek te scoren dan pakweg 20 jaar geleden?

Carminho: “Dat verkopen is het laatste waar ik aan denk als ik met mijn werk bezig ben. Natuurlijk veranderen de tijden en kopen we geen cd’s meer. In plaats daarvan kopen we nu muziek online of streamen we het.”

Je treedt in België op. Is het je eerste keer dat je naar België komt?

Carminho: “Neen, helemaal niet. Ooit was ik zelfs al in West-Vlaanderen.”

Bewaar je bepaalde herinneringen aan België?

Carminho: “Natuurlijk heb ik die. Het is een land met een zeer bijzondere cultuur en ik bewonder gewoon de mensen. Ze staan open voor verschillende culturen om hen heen en ze staan eveneens erg open voor verschillende soorten muziek. Ik voelde me altijd erg welkom als ik België bezocht. De meeste mensen in het publiek begrijpen geen Portugees. Maar uiteindelijk zijn ze altijd erg nieuwsgierig naar de taal en de Portugese cultuur. Dat is ongelooflijk!”

Brazilië is een Portugees sprekend land. Ben je daar ook even succesvol?

Carminho: “Ik heb een prachtig muzikaal pad bewandeld in Brazilië en heb daar dus ook een carrière. Ik had al veel samenwerkingen met grote artiesten die ik bewonder sinds ik jong was. Ik mag ook touren in Brazilië en ik verkoop mijn albums daar. Het is een plek waar ik vaak naartoe ga.”

Naar welke landen trek jij het liefst om op te treden?

Carminho: “Ik heb geen voorkeur. Ik ga gewoon graag naar verschillende plaatsen omdat elk land een andere ervaring is en wat voor mij belangrijk is, is de communicatie met het publiek.”

Positief aan onze provincie West-Vlaanderen is dat we over een kustlijn beschikken net zoals in Portugal. Daar moet je je ongetwijfeld dan wel ‘thuis’ voelen?

Carmino(lacht): “Ja, natuurlijk. Het is altijd mooi om de zee te zien. We hebben veel gemeen. Niet alleen geografisch, maar ook cultureel.”

Wat mag het publiek van je verwachten tijdens uw West-Vlaamse optreden?

Carminho: “Mijn optreden zal rond het nieuwe album “Portuguesa” draaien en er zijn veel nieuwe composities, waaronder de originele Fado, composities van componisten van mijn generatie die ik bewonder en er is veel werk gestoken in de scenografie (de lichten,…). Ik heb alles ontworpen om er een unieke ervaring voor het publiek van te maken. We experimenteren ook met nieuwe instrumenten om in de Fado te brengen.”

Wat brengt 2023 nog voor jou muzikaal?

Carminho: “Veel concerten en het promoten van het album. Ik blijf mijn optredens ook live spelen.” (PADI & OBI)

Dinsdag 25 april om 20 uur in De Grote Post in Oostende. Ticket: 37 euro. Info en tickets: www.greenhousetalent.com