Camille van Betsbrugge – geboren in Kortrijk – komt met ‘Cirque Du Soleil’ in het voorjaar van 2023 naar Antwerpen en Brussel

In Keulen woonden we een show bij van ‘Cirque du Soleil’, die in het voorjaar van 2023 met de voorstelling ‘Crystal’ naar Antwerpen en Brussel afzakt. Uniek aan deze voorstelling is dat er ook één West-Vlaamse in de show te zien zal zijn, namelijk Camille van Betsbrugge, geboren in Kortrijk. Ze groeide op in Oeselgem en Wakken. Na de voorstelling konden we met haar een babbel slaan.

Hoe oud ben je en hoelang doe je al aan acrogym?

Camille en Amber tijdens de voorstelling. © Olivier Brajon

Camille: “Ik ben 26 jaar en ik ben gestart met acro toen ik 11 jaar was.”

Hoelang ben je al bij ‘Cirque Du Soleil’ en wat zijn jouw specialiteiten?

Camille: “Ik ben erbij sinds 2014, en ik ben “Flyer” en “Hand to Hand” artiest, dat is eigenlijk een soort van partner-acro waar ik dan in de lucht wordt gegooid en handenstand doe op piramides. Dat is eigenlijk mijn specialiteit.”

Je bent in Kortrijk geboren, maar je bent niet in West-Vlaanderen gebleven?

Camille: “Inderdaad, mijn ouders gingen in Oeselgem wonen, zijn dan gescheiden en daarna ben ik bij mijn vader in Wakken gaan wonen. Later woonde ik met mijn moeder in Nazareth bij Gent. Maar ik heb nog een West-Vlaamse link, want mijn stiefpapa en zijn familie zijn van Brugge.”

Je won reeds enkele medailles op wereldbekers. Wat is het verschil van techniek hier bij deze show?

Camille: “Op zich is er qua techniek niet zoveel verschil. Wel heb je in gymnastiek je vaste partners, hier moet je flexibeler zijn. Je partner kan verschillen van show tot show, ook als er één ziek valt kan het zijn dat je met iemand anders moet werken. Wij moeten ‘adaptable’ zijn, sneller gaan aanpassen, dat is wel een verschil maar over het algemeen probeer ik wel de technieken toe te passen die mijn coach mij heeft bijgebracht.”

Camille van Betsbrugge. © Olivier Brajon

Blijf je dan vertrouwen hebben in die nieuwe partner?

Camille: “Ja, het is heel belangrijk dat je vertrouwen hebt in je team en ik denk dat we dat wel hebben.”

Hoe ziet jouw gemiddelde dag eruit?

Camille: “Meestal sta ik rond 10 uur op, soms iets vroeger, hangt ervan af hoe laat we training hebben. Dan ontbijt ik, kom ik naar de arena en doe ik een aantal trainingen. Tussendoor eet ik iets, doe ik mijn make-up en dan is het tijd voor de show. Iedereen doet zijn eigen make-up, dat is zo aangeleerd in Montreal. In de kleedkamer heeft iedereen zijn eigen make-up station.”

Heb je na zo een drukke dag nog tijd voor jezelf?

Camille: “Ja, soms blijven we wel nog na de show om te trainen, dan ga ik douchen. ’s Avonds blijven we soms wat samen zitten in de lobby of kijk ik nog een beetje tv.”

Camille van Betsbrugge. © Olivier Brajon

Heb jij leren schaatsen voor deze show?

Camille: “Ik heb het inderdaad hier geleerd, ik had het als kind wel eens gedaan, zoals iedereen op een kerstmarkt. Stoppen bijvoorbeeld kon ik niet en dat is wel een probleem (lacht.) ik vind het wel leuk om te kunnen schaatsen.”

Ben je niet bang voor blessures?

Camille: “Dat valt wel mee, het is ook niet zo dat ik mega zotte dingen doe op mijn schaatsen, het is vrij basic. Omdat ik het heel leuk vind, merk ik wel dat ik daarin nog vooruitgang boek. De meeste kans op blessures zijn de schouders en voeten, maar ik denk dat je in elke topsport wel kans hebt op blessures, dat is een deel van de job.”

Wat zou jij doen als je niet bij Cirque Du Soleil werkte?

Camille: “Ik heb een diploma als diëtiste. Ik heb dat een tijdje gecombineerd met het toeren. Mijn studies heb ik vanop afstand gedaan en in de pandemie ben ik dan ook afgestudeerd. Dat is wat ik wil doen mocht ik ooit beslissen om te stoppen. Dat zal een moeilijke stap worden, maar als het moment daar is, zal je dat wel voelen. Ik ben ook aan het werk als diëtiste. Ik combineer de twee. Ik heb nu online consultaties en ben ook een aantal webinars aan het uitwerken om dan mijn website online te zetten. Ik ben er dus al mee bezig. Ik denk dus dat het in de toekomst de overgang gemakkelijker zal maken, zodat het niet volledig nieuw is.”

Welke reactie van de mensen na de show zou jou blij maken?

Camille: “Als ik ze een leuke tijd heb gegeven, ze even alles zou doen laten vergeten wat er gaande is in de wereld, en mee zou nemen in het verhaal. Dat is toch het doel van onze job, om mensen mee te nemen en al de rest te doen vergeten.”

Camille en Amber tijdens de voorstelling. © Olivier Brajon

Kijk je ernaar uit om naar België te komen?

Camilie (reageert heel vlug): “Ja, heel erg (lacht). Daar kijk ik naar uit vanaf het moment dat we te weten zijn gekomen dat we naar België komen. Daar verlang ik echt naar.”

Hoelang ben je al weg van huis?

Camille: “Meestal zijn we een drietal maanden weg en zijn we twee weken thuis. Vorige keer was het vijf maanden, omdat we eerst twee maanden ‘creatie’ hadden om de show terug op te starten en dan de toer. Dat was wel vrij lang.”

Heb je zelf inbreng in de show?

Camille: “Elke artiest die meedoet aan de show heeft wel een beetje eigen inbreng in de show. Je steekt je eigen personaliteit in de karakters van de show. Ook qua trucks worden er soms wel suggesties gegeven om wat extra aan te leren. In grote lijnen is het de artistic director en de coaches die beslissen wat er moet gebeuren, maar ze staan wel altijd open voor eigen inbreng als je ideeën hebt, dat is wel leuk ook.”

Onstaan er soms liefdesrelaties in de groep?

Camille: “Ja, er zijn een aantal koppeltjes op toer, dat komt wel eens voor. Dat zijn de mensen waarmee je samenleeft, ik denk dat dit ergens normaal is. Ik heb zelf een vriend die in een andere show zit. Hij heeft bij Cirque gewerkt, maar werkt nu bij een andere company maar ook binnen de circuswereld. Hij zit momenteel op een cruise in de Caraïben dus niet slecht (lacht). Dat is dan waar ik soms tijdens mijn vakantie naar toe ga.”

Wat vind jij de leukste act?

Camille: “Oeff, dat is een moeilijke vraag. Persoonlijk vind ik het eerste nummer heel tof. Het is een krachtige opening van de show. Dan zitten we met heel veel op podium, ik denk alle artiesten. Het laatste nummer vind ik ook leuk, omdat het heel vrolijk en luchtig is, en daar zitten we ook met iedereen op het podium, met heel het team.”

Wat doe het voor jou om in de lucht te zijn?

Camille: Oh, ik vind dat geweldig (lacht). Ik denk dat ik meer op mijn handen sta, dan dat ik met mijn voeten op de grond sta. Ik vind het heel leuk om te vliegen.”

Is dat niet gevaarlijker op het ijs?

Camille: “Dat is aanpassen, zeker in het begin want je hebt van die speciale schoenen aan. In het begin is dat heel hard aanpassen want ik denk: ik heb een soort van messen aan mijn voeten dus als ze mij moeten vangen is het efkes spannend. Maar over het algemeen voor mij, omdat ik zoveel in de lucht wordt gestoken, maakt het eigenlijk geen al te groot verschil uit. Je bent je er wel van bewust dat je op ijs staat en dat je moet maken dat je goed landt. Die schaatsers zijn er al mee bezig van jongs af aan. Moest ik proberen wat zij doen, dat zou absoluut fout lopen en ik denk omgekeerd ook. Het maakt het wel interessant dat je van elkaar kan leren en dat je tips kan krijgen hoe je bepaalde dingen moet aanpakken.”

Camille van Betsbrugge © PADI/Sandro

Welke rol speelt theater en muziek voor jou?

Camille: “Ik hou wel van muziek, ik kan er mijn emoties in kwijt. Zeker voor een show zet je bepaalde muziek op om je voor te bereiden. Theater ja, je hebt een bepaalde rol. Je moet dus voor een stuk gaan acteren of in bepaalde rollen kunnen inleven wat het dan ook weer interessant maakt, vind ik.”

Werkt de muziek als je een act uitvoert, want je werkt op ritme?

Camille: “Ja, de muziek in de show is sowieso heel belangrijk. We hebben ook live muzikanten, je moet dus daar zeker ook naar luisteren.”

Is het showgehalte een meerwaarde voor jou in tegenstelling tot wat je in kampioenschappen deed?

Camille: “Ergens wel, je hebt meer vrijheid en je kan je eigen emoties en ervaring brengen in een rol. Dat is wel iets dat ik heb moeten leren, want in het begin zeiden ze: improviseer maar, of breng iets van jezelf. Dan dacht ik: wat moet ik nu doen, waarom zeggen ze gewoon niet wat ik moet doen maar nu vind ik dat wel leuk, ook dat je die momenten hebt dat je zelf mag invullen.”

Gisterenavond zat er een groep naast ons in de tribune, die heel enthousiast en luid was, merk je dat op tijdens de show?

Camille: “Ja, we wisten het ook. Het was iemand die bij ons in de show heeft gezeten, een artiest die met enkele vrienden kwam kijken. Ja, we hebben het zeker gehoord (lacht) we wisten direct van: ok, daar zit hij. Dat gebeurt ook soms dat er iemand uitspringt waarbij we denken: ah: die is heel enthousiast.”

Acrobatie is een vorm van kunst. Heb jij iets met kunst?

Camille: “Ja, toch wel, ik hou wel van al het artistieke. Als ik een stad ga bezoeken waardeer ik de mooie gebouwen. Ik hou ook van mooie foto’s van kunst. Ik ga graag steden bezoeken.”

Ben je iemand die graag creatief bezig is, zoals ‘Crystal’ van in de show?

Camille: “Ja, ik ben van kinds af aan een creatief persoon. Vroeger knutselde ik veel, en ook nu creëer ik zelf mijn website als diëtiste. Ook thuis, dan maak ik zelf eens een act, bijvoorbeeld een handstand en daar steek ik wat eigen choreografie in. Ja, er zit een beetje Crystal in mij, ik denk in veel artiesten wel. Je gaat toch een andere richting uit dan de meeste van je vrienden die gaan studeren en werken. Ik vertrek naar het buitenland om in het circus te werken.”

Wat was je gedachte toen ze tegen je zeiden: ‘Cirque Du Soleil’ op ijs?

Camille: “Mijn grootste vrees was dat ik het altijd koud ging hebben (lacht) Ik dacht: oei, want ik heb snel koud en ik heb niet graag koud. Dat was dus mijn grootste schrik. Al bij al valt dat wel mee. Ik dacht wel een leuke uitdaging: dat heb ik nog niet gedaan, dus waarom niet.”

Voelt dit voor jou aan als een circus?

Camille: “Dat is een moeilijke vraag. Ik zit er nu wel een tijdje in en ben het al zodanig gewend wat er te beleven valt. Soms denk ik wel: wow, wat ben ik hier eigenlijk allemaal aan het doen want het is toch een speciale wereld met een speciale levensstijl. Voelt het aan als een circus? Het is natuurlijk niet het typische circus waarbij je denkt aan dieren. Ik voel wel die warmte van een circus. Iedereen helpt iedereen en je wordt wel een beetje familie met de mensen waarmee je toert. Het is voor mij een circusgevoel als iedereen elkaar helpt en vooruit helpt. In die zin vind ik van wel.”

Vind jij Cirque Du Soleil een goeie werkgever?

Camille: “Ja, voor mij wel, anders zou ik er zolang niet bijgebleven zijn mocht ik niet tevreden zijn.”

Tot slot: werk je ook nog voor een andere maatschappij?

Camille: “Ik werkte wel al voor een andere company, maar ik vind dat je dat persoonlijk altijd moet uitmaken, en kijken naar de positie die ik daar ga doen. Misschien heb je soms eens nood aan een andere uitdaging. Ik denk dat het bij elke job zo is, dat je eens behoefte hebt aan verandering. Dat is moeilijk om dat vooraf te zeggen. Je moet je afvragen: wat is op dit moment, voor mij als artiest, de beste weg die ik wil uitgaan. Ik probeer meestal mijn gevoel te volgen, mij afvragen wat is het juiste om te doen. Ik ben daar altijd op voortgegaan. Denk dat dat voor mij de doorslaggevende factor is. Als ik ergens een goed gevoel bij heb, dan ga ik ervoor.” (PADI & Sandro)

‘Cirque du Soleil’ keert in 2023 terug naar België met zijn allereerste acrobatische show op het ijs: van 9 tot 12 februari 2023 in Paleis 12 in Brussel – Van 17 tot 19 februari 2023 in het Antwerpse Sportpaleis. Tickets zijn nu al te koop: www.cirquedusoleil.com/crystal