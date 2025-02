Camille stond zes keren in de Antwerpse Stadsschouwburg en is ook nog te zien in Hasselt én Gent

Zes keren stond Camille op het podium van de Antwerpse Stadsschouwburg met haar ‘Magie’-tour. In maart doet ze dat nog eens evenveel keren over in Trixxo Hasselt én in april in Capitole Gent.

Onze medewerkers Jelle en Elodie waren present in Antwerpen en keerden met volgende tekst terug: “Deze show is een intieme en betoverende muzikale ervaring. Camille, bekend om haar unieke stem en expressieve stijl, neemt haar publiek mee op een reis door verschillende emoties, met een focus op magie in de brede zin van het woord: de magie van muziek, van momenten, van gevoelens… In deze show combineert Camille haar sterke vocale talenten met een bijzondere, theatrale setting. Zij brengt een gevarieerd repertoire, met zowel eigen nummers als herinterpretaties van bekende liedjes. De muziek is vaak een mengeling van poëtische teksten en krachtige melodieën, waarbij haar stem centraal staat en haar emotionele intensiteit de show naar een hoger niveau tilt.

© gsm Jelle

Deze show is visueel aantrekkelijk, met een sfeervolle, vaak mysterieuze atmosfeer, waarbij licht, geluid en decor het verhaal ondersteunen. Camille speelt met de concepten van verlangen, fantasie en de wonderen van het leven, waardoor het publiek niet alleen wordt meegenomen in de muziek, maar ook in haar magische wereld. Het is een performance die zowel ontroert als betovert, en die het publiek achterlaat met een gevoel van verwondering. (PADI & Jelle)

© gsm Jelle

Tickets: camille Maqie Tour 2025