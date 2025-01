Camille poseert in jurk van ballonnen op “Gala van de Gouden K’s” in het Antwerpse Sportpaleis: “Ik hoop dat er niemand met een naald of iets scherp erin prikt”

Camille en haar outfits. Dat is ieder jaar uitkijken naar wat ze nu terug zal aanhebben, want ieder jaar scoort ze daar ook mee tijdens één of andere Award-show. Tijdens het “Gala van de Gouden K’s” droeg ze een jurk die was gemaakt van roze ballonnen.

“Het zijn allemaal vegan ballonnen. Helah, mileubewust hé! En mijn handtas? Dat is mijn kat Moustache. Omdat die nooit mee mag komen naar zo’n event liet ik die ook in ballonnen maken. Zo is hij er ook een beetje bij. Of ik met deze jurk kan gaan zitten? Op een krukje. Ik ben benieuwd hoe het deze avond zal verlopen. Het zit heel chill, maar wel een beetje strak, want er zitten geen bandjes aan. Het mag niet zakken hé. Ik hoop dat er niemand met een naald of iets scherp erin prikt. Melissa maakte dat en ze had er zo’n twee dagen werk aan. Het aantal ballonnen dat ze nodig had? Euhh, dat weet ik niet hoor. Ik wil die jurk bewaren, maar die ballonnen gaan na een tijdje toch kapot”, zegt Camille, die nog kwijt wilde dat ze een heel leuke vakantie achter de rug heeft waar ze heel wat inspiratie opdeed voor nieuwe muziek en ook heel wat nieuwe liedjes schreef. Dit jaar staat nieuwe muziek én optredens centraal. “Wanneer deze nieuwe muziek uitkomt? Och, dat kan heel snel gaan hé. In één dag schreef ik een nieuw liedje. Als ik veel nieuwe songs heb, kunnen we die liedjes allemaal uitbrengen.” (PADI)