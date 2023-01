Camille over laatste reeks afleveringen #LikeMe: “Ik werd een beetje emotioneel omdat dit ’t laatste seizoen is”

Vanaf woensdag 11 januari is de laatste reeks afleveringen van #LikeMe in een coproductie van Ketnet en Fabric Magic te zien op Ketnet, Ketnet.be, de Ketnet.app én op VRT MAX. Zaterdagavond vond in Kinepolis Antwerpen de avant-première plaats en kon een zaal vol genodigden de laatste aflevering van seizoen 3 én ook de twee nieuwe afleveringen 1 en 2 bewonderen. Ook voor de cast waren die nieuwe afleveringen een verrassing, want die opnames vonden al twee jaar geleden plaats. Voor onze West-Vlaamse #LikeMe’ers Sali Haidara en Camille Dhont was het een leuk weerzien van deze afleveringen.

Ook de cast Pommelien Thijs (Caro Timmers), Francisco Schuster (Yemi Mwamba), Camille Dhont (Camille Van Beem), Maksim Stojanac (Vince Dubois), Lotte De Clerck (Emma Wolfs), Danny Dorland (Scott Klijnen) en Sali Haidara (Maria Hermandez), Hugo Sigal, Janine Bischops, Daisy Thys… waren benieuwd naar het resultaat van de eerste afleveringen van het vierde seizoen. “We hadden inderdaad nog niets gezien. Het was dus even spannend afwachten”, bekent Camille na de avant-première. “Zoiets is altijd spannend hé. Je weet immers niet meer hoe je op beeld staat en wat je hebt gedaan. Dat werd immers al twee jaar geleden opgenomen, samen met het derde seizoen. Ik wist er al de helft niet meer van, maar ik vond het heel leuk. Ik kan niet wachten tot de afleveringen worden uitgezonden en de mensen die afleveringen zullen zien. Ik werd zelfs een beetje emotioneel omdat dit het laatste seizoen is. Echt, ik vind dat heel jammer. Dat we op een hoogtepunt stoppen? Dat kan, maar toch vind ik het echt heel jammer. Ik denk dat #LikeMe in het algemeen niet zal stoppen, er zullen wel altijd andere dingen uitkomen.”

Camille © PADI/Sammy

Hoe veranderde haar personage in de reeks? “In dit laatste seizoen zie je het best hoe Camille Van Beem is. In seizoen 1 had je door dat ze de bitch was, maar dat ze ook een menselijke kant had. Nu komt dat het best uit. Ze is super gemeend, zoals met die selfies trekken ‘ga weg…’, maar in haar ogen zie je dat er iets is dat niet juist is. Ik vind het nu een heel leuke verhaallijn van Camille, het is heel interessant. Maar meer kan ik niet erover kwijt, de fans moeten kijken hé.” Camille speelt de bitch, maar in ’t echte leven is ze niet zo. Integendeel, ’t is een lieve West-Vlaamse. “Dankjewel, dankjewel. Jij kent mij al een tijdje en weet het wel he. Maar toen ik klein was, stond ik al voor een spiegel en deed ik andere personages na. Ik vind dat heel leuk om in andere personages te kruipen en mijn fantasie te laten gaan. Weet je, ik heb spijt dat die opnames voorbij zijn, maar nu denken we aan zaterdag 8 april want dan treden we met #LikeMe op in het Sportpaleis. Er volgt ook nog een zomertour. Verder heb ik het meer dan druk, dat vind ik de max. Ik hoop dat het zo blijft gaan. Vorig jaar was al een prachtig jaar. Ik ben zo blij dat ik zoveel fans mocht zien. Binnen twee weken start mijn SOS-Tour, ik heb er super veel zin in. Ik vond het ook leuk dat ik door #LikeMe’ het acteren hebt ontdekt en dat ik in de toekomst dat eveneens zal kunnen verder doen. Ik heb veel te danken aan #LikeMe, maar ook aan mijn ouders, Regi, alle producers, aan zoveel mensen die ik al heb mogen ontmoeten…” (PADI)

De voltallige cast. © PADI

#LikeMe vanaf woensdag 11 januari opnieuw op o.a. Ketnet – Zaterdag 8 april 2023, #LikeMe in Antwerps Sportpaleis. Tickets: tussen 40,53 euro en 18,21 euro. www.sportpaleis.be