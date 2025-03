Camille organiseert exclusief benefietconcert voor Inez Aerts in Trixxo Theater in Hasselt dat na tien minuten al was uitverkocht

Camille besloot zondag jl. een extra concert te organiseren om de 5-jarige Inez Aerts te steunen in haar strijd tegen neuroblastoom. Dit kondigde ze via haar sociale media aan. Haar team ging meteen aan de slag en binnen minder dan 48 uur werden alle details van het evenement uitgewerkt. Dit extra exclusief concert word speciaal georganiseerd voor Inez en zal plaatsvinden op vrijdag 21 maart 2025 om 19.30 uur in het Trixxo Theater te Hasselt. Van zodra er tickets beschikbaar waren, ging alles vliegensvlug want in amper tien minuten tijd was dit extra concert al uitverkocht.

Inez is al een lange tijd fan van Camille en haar muziek, wat hen op een bijzondere manier met elkaar verbindt. Om Inez te helpen in haar strijd tegen de ziekte besloot Camille haar steun aan te bieden door een benefietconcert te organiseren. De opbrengst van het concert wordt volledig gebruikt voor de behandeling van Inez, met name voor een kostbaar medicijn dat momenteel alleen in de Verenigde Staten beschikbaar is en haar kansen op herstel kan vergroten. Het concert is een extra voorstelling, voor exclusief 500 tickets die vanaf vandaag om 16:00 uur in verkoop gaan. Deze gelimiteerde tickets bieden niet alleen toegang tot het extra concert, maar ook de kans om Camille persoonlijk te ontmoeten tijdens een meet & greet. Dit maakt het een unieke en onvergetelijke ervaring, terwijl je tegelijkertijd bijdraagt aan een bijzonder goed doel. “Ik ben enorm blij dat ik op deze manier mijn bijdrage kan leveren aan de strijd van Inez”, aldus Camille. “Het is bijzonder om te weten dat ik met mijn muziek kan helpen om haar een kans op herstel te geven. Ik hoop dat veel mensen zich zullen aansluiten en samen een verschil kunnen maken.”

En goed nieuws, want het concert was in amper tien minuten volledig uitverkocht. (PADI)