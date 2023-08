CAMILLE ontvangt dubbel-platina op het einde van laatste opname ‘Tien-om-te-Zien’ in Westende

Woensdagavond: de opname was bijna gedaan én er volgde nog een grote verrassing. Toen CAMILLE op het podium stond ontving ze uit handen van Laura Tesoro dubbel-platina.

Inderdaad, tot haar verbazing kreeg CAMILLE dubbel-platina voor de succesvolle verkoop én streams van het album ‘SOS’. Op hetzelfde eremetaal stond ook erbij vermeld dat ze maar liefst 125.000 tickets verkocht voor vijf Lotto Arena’s en 37 theaters. Wàt een succes! (PADI)

CAMILLE is super gelukkig met deze mooie erkenning. © PADI/Daniël

Deze overhandiging is te zien op vrijdagavond 25 augustus in ‘Tien-om-te-Zien’ op VTM. Op zaterdag 19 en zondag 20 augustus is CAMILLE te gast met haar ‘SOS Tour aan Zee’ in Kursaal Oostende.