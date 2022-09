Camille komt naar Ieper, Oostende, Roeselare en zegt over haar cd ‘SOS’: “Mijn volledig album is een Barbie-thema”

Op zondagnamiddag 11 september zingt Camille uit Wevelgem op Frietrock in Ieper, op donderdagnamiddag 22 september staat ze op het Bootsea Festival in Oostende, en op zaterdagnamiddag 8 oktober is ze aanwezig op Lalapop in Roeselare. Ook volgend jaar denkt Camille aan West-Vlaanderen, want op zaterdag 4 én zondag 5 maart komt ze met haar nieuwe show ‘SOS Tour’ naar Kursaal Oostende. De échte fans volgen haar echter niet alleen in West-Vlaanderen, maar overal in Vlaanderen. Deze zomer doet Camille 110 optredens. Momenteel voert ze ook promo voor haar cd ‘SOS’.

Camille heeft al helse weken achter de rug, maar tijdens onze babbel bij haar platenfirma CNR Records in Niel zie je dat niet aan haar. De zangeres zag er niet vermoeid, wél fit en vooral opgewekt uit. Camille ziet op een podium staan dan ook niet als werken, maar eerder als ontspanning. We stelden haar dan ook honderduit allerlei vragen, waaronder natuurlijk meerdere vragen over haar nieuwe album ‘SOS’.

Hoe blik je terug op de voorbije weken, ongetwijfeld SUPER want Camille was precies overal present.

Camille: “Dat is waar. Ik vond het heel leuk om heel de zomer heel dicht bij m’n fans te mogen zijn. Ik heb deze zomer 110 optredens staan en zit nu al boven de 85. Ieder optreden is anders, met ieder optreden bereik ik een ander publiek. Iedereen reageert ook anders, dat is heel leuk om te zien, om waar te nemen. Ik spring ook vaak van het podium om een connectie met het publiek te hebben. Echt zalig.”

Velen vonden het heel spijtig dat je niet tussen de 20 genomineerden van Zomerhit stond. Was dat een bewuste keuze van uw management of de platenfirma om jullie daarop niet te focussen en pas later een single uit te brengen, want volgens Radio2 kwam dé single van je te laat uit om geselecteerd te worden.

Camille: “Een bewuste keuze, dat weet ik niet. Ik hou mij niet bezig met de releases rond m’n single, dat wordt altijd gekozen door de platenfirma. Ik vond het wel heel leuk dat ik twee keren mocht langsgaan naar Zomerhit. Eén keer met een medley, de andere keer met ‘Geen Tranen Meer over’. Dat was tof. Zo kon ik nog twee keren die tv’s meepikken en ook m’n collega’s eens steunen. En leuk dat Margriet won, al vond vond ik het ook jammer voor m’n andere collega’s.”

Je hebt inderdaad niet te klagen over de voorbije zomermaanden en dit vooral op tv-gebied. We zagen je ook vaak bij ‘Tien-om-te-Zien’ terug.

Camille: “Ik denk dat ik er zeven keer bij was.”

Op je album staan er dertien songs. Sommige artiesten zeggen dat dertien een ongeluksgetal is. Ben je zelf niet bijgelovig? Angst om onder een ladder te stappen, een zwarte kat in je zicht?

Camille: “Oei is dat zo? Ik denk daar niet over na hoor. Vrijdag de dertiende, inderdaad, maar ik maak daar telkens iets positief van.”

Op uw cd ‘SOS’ prijken natuurlijk ook uw heel bekende songs ‘Vuurwerk’, ‘Diamant’, én je recentste single ‘Geen Tranen Meer Over’. Was er geen plaats meer over voor ‘Vechter’ en ‘Vergeet de tijd’?

Camille: “Dit album is àlles van Camille als solo-artieste die haar vleugels heeft uitgeslagen. Ik ben er heel trots op. Mijn eerste album was ontdekken, zoeken hoe ik m’n stem moest gebruiken… Dit album is waar ik volledig achter sta. Ik maakte dat album voor m’n fans en ik hoop dat ze het goed vinden.”

‘SOS’ is de titelsong én ook het eerste liedje op je album. SOS klinkt inderdaad ook altijd als een noodgeval én in uw liedje ook, want je zingt ‘in vuur en vlam/een noodgeval’… Moest jij in uw jonge leven al eens een SOS uitsturen omdat je in nood verkeerde?

Camille: “Ja! Toen ik een heel grote spin op m’n kamer zag (lacht). Dan moest ik een SOS uitsturen, want daar was ik niet goed van. Maar de albumtitel is niet zozeer een noodkreet. Het liedje heeft een dubbele betekenis. Het liedje gaat: Help mij, ik ben zo verliefd, zo super dramatisch, maar de betekenis er achter is Camille to the rescue. Ik heb mijn album voor mijn fans gemaakt, ik hoop dat ik jullie steun geef, dat wanneer je verdrietig bent je terug superblij zal worden. Je krijgt steun door de muziek. Dat helpt mensen. Als je supergelukkig bent, word je nog gelukkiger door te luisteren naar de muziek. Hier ben ik dan: to the rescue én ik hoop dat je het super leuk vindt.”

© Dirk Alexander

Maakte je in uw prille leven al eens mee ‘dat je geen tranen meer over had?”

Camille: “Je hebt altijd wel tranen over. Het klopt dus niet echt wat er in de titel staat, maar toen mijn twee goudvissen overleden zijn, dan was ik super verdrietig. En mijn oma die dement was, daar word ik eveneens emotioneel van. Ik denk dat iedereen wel eens huilt. Huilen is goed. Het is beter huilen dat het eruit is, dan je verdriet op te kroppen.”

Hoe kwam de song ‘Vrijdag’ tot stand? Ik luisterde er twee keren naar om de juiste betekenis te weten. Eerst dacht ik dat het over de dag net voor het weekend ging, maar uiteindelijk blijkbaar toch niet…

Camille: “Vrijdag is een soort lied net zoals ‘Vanavond Doe Ik Het Weer’. Twee liedjes waarop je kan los gaan, kan dansen. Als het vrijdagavond is, dan denk je inderdaad aan het weekend. Kunnen uitslapen op een zaterdag, even kunnen dansen én losgaan op een vrijdagavond… Vrijdag is gewoon een positieve boodschap, een geluksgevoel in een dance-vibes-jasje om op vrijdagavond uit te gaan. Om met de meiden te chillen…”

‘Stilte Onze Taal’ vind ik een mooie rustige song: ‘Een blik zegt duizend woorden… mooie tekst. Maakte je ook al zo’n momenten mee dat de stilte meer soelaas bracht dan 1000 woorden zeggen.

Camille: “Ik vind het heel leuk om na een drukke dag te staren naar buiten en te genieten van de stilte die er is, om te luisteren naar de vogels die in de bomen zitten. Stilte vind ik vaak leuker, dan veel te babbelen, want ik moet al in m‘n werk zoveel praten. Ik wil dan bijvoorbeeld met vrienden gewoon chillen en niets zeggen, gewoon rustig zijn.”

Is ‘Hartenbreker’ autobiografisch.

Camille: “Al mijn liedjes zijn niet-autobiografisch. Het zijn eerder verhaaltjes die ik maak in m’n hoofd. Je moet dat zien als het album dat een Barbie-thema is. Vroeger had ik een levensgroot Barbie-poppenhuis. Mijn opa maakte dat in hout in drie verdiepingen met een lift. Ik maakte dan verhaaltjes rond m’n Barbie-poppen, waarmee ik aan het spelen was. Ik maakte dan verhaaltjes over bedrogen worden of super verliefd zijn. Mijn album zijn net Barbie-verhaaltjes waarmee ik aan het spelen ben. Ik vind dat net zo leuk want je kan daarin heel breed gaan in je publiek en iedereen kan zijn verhaal zelf interpreteren. Zoals ‘Geen Tranen Meer Over’ kan gaan over bedrogen worden. Hij is een hij, ik ben een meisje. Voor sommige is dat een uitgesloten nummer om naar te luisteren. Maar ‘Geen Tranen Meer Over’ suggereert dat er iemand werd bedrogen, maar niet specifiek. Het is een liedje over een nummer dat de relatie voorbij is. Recent kwam een 27-jarige man naar mij, die na zes jaar zijn vriendin was verloren maar die vol lof sprak over die song. Het deed hem zo deugd. Dat vind ik net zo leuk dat een breed publiek zich daarbij goed voelt.”

‘Vanavond Doe Ik Het Weer’: ik was benieuwd wàt je die avond ging doen. Volgens uw lied doe je het ‘vanavond weer mét de muziek’. Zo gepassioneerd door de muziek dat je er een hele dag kan mee bezig zijn.

Camille: “Dat klopt, de hele dag èn nacht! Dat zie je ook van alle liedjes op het album, zo gevarieerd. Er zit een poprock-, dance-, traag-, latino-nummer in… Veel genres, maar alle genres inspireerden mij om muziek te maken. Ik vind het tof om dat samen te brengen op één album.”

© Dirk Alexander

Hoe voelt dat aan dat je voor duizenden jongeren een voorbeeld bent. Is het moeilijk om nog ‘gewoon’ met je leven verder te gaan?

Camille: “Och, ik ben altijd op mijn gemak. Ik vind het heel leuk dat er zoveel mensen steun vinden in mijn muziek. Luister ik nu zelf naar muziek, dan zou ik ook graag eens op de foto willen met mensen die op muzikaal vlak veel betekenen voor mij. Ik kan echter niet meer naar de winkel gaan zonder dat men een foto neemt. Daar ben ik mij bewust van, dat hoort er ook bij. Maar we leven hier niet in Amerika hé. Iedereen is heel respectvol naar mij toe. Ze vragen een foto. Zolang dat op een beleefde manier is, is dat voor mezelf geen enkel probleem.”

Snak je naar rust? Naar een moment voor jezelf, zonder mensen om je heen?

Camille: “Neen, ik kan dat goed afbakenen. Na een optreden zit ik alleen in de auto, dan ben ik rustig en chill. Het voelt niet aan van iets wat moet. Het voelt aan als mijn passie en droom.”

Tot slot: het najaar is ook niet rustig voor uw persoon, want je vult vanaf 4 november vijf keren de Lotto Arena. Wàt Camille aanraakt, verandert in GOUD. Juist toch…

Camille: “De Lotto Arena, Sportpaleis met Regi, dan Lotto Arena met #LikeMe. Na al die optredens ga ik wellicht één weekje op reis, maar ook niet te lang want dan moet de volgende tournee al worden voorbereid.”

Nu je vaak weg bent uit onze provincie. Is je band met West-Vlaanderen toch nog steviger geworden?

Camille: “Ik ben nog iedere dag in Wevelgem, want ik woon nog bij mijn ouders. Ik vind het heel gezellig om terug naar West-Vlaanderen te komen. Soms staan er fans aan te bellen. Maar meestal als mensen aanbellen, dan ben ik niet thuis…”

Tot slot: nog Camille-nieuws: Fans kunnen dit najaar zowel ‘in real life’ als digitaal schitteren in de ‘Camille Collectie’ van JBC en helemaal ondergedompeld worden in haar leefwereld. Vanaf november 2022 zal de eerste van zes collecties te verkrijgen zijn in de fysieke winkels en de webshop van JBC, maar ook in de gloednieuwe JBC-wereld in Roblox. Fans kunnen JBC-punten verzamelen door games te voltooien in Roblox. Deze kunnen ze inruilen voor digitale kledingstukken uit de ‘Camille Collectie’ voor hun avatars. Samen met het designteam van JBC ontwierp Camille haar eigen collectie, volledig in lijn met haar leefwereld. De collectie is 100% Camille, met een groot showgehalte, maar toch comfortabel en casual. Zo kan iedereen kennismaken met de dingen die ze zelf het liefste draagt, zowel op als naast het podium. Fans kunnen zich verwachten aan veel roze en glamour. De eerste ‘Camille Collectie’ zal fysiek en digitaal beschikbaar zijn bij JBC vanaf november 2022, voor kinderen met kledingmaatjes van 116 tot en met 164.

Camille, dankjewel voor de babbel! (PADI)

www.clubcamille.be – Het album is terug te vinden vialnk.to/CamilleSOS. Tickets voor de ‘SOS TOUR’ via gracialive.be