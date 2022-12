Camille komt in juli met ‘SOS-tour aan zee’ naar Kursaal Oostende

Voor Camille wordt het dit weekend aftellen naar een wel heel gelukkig nieuwjaar: Haar SOS-tour in het voorjaar is intussen namelijk volledig uitverkocht. En dat is nog maar het begin, want de populaire zangeres kondigde zonet ook aan in de zomer met haar SOS-tour naar de kust te trekken: Op zaterdag 22 en zondag 23 juli zal Camille met haar ‘SOS-tour aan zee’ in Kursaal Oostende zorgen voor een spetterende, muzikale zomer!

Van haar alom geprezen passage bij ‘Liefde Voor Muziek’ en meer dan verdiende winst bij ‘The Masked Singer’ tot de succesvolle release van haar nieuwe album ‘SOS’: Het is wel duidelijk dat 2022 een hoogjaar was voor Camille. De kers op de taart? Maar liefst 5 keer de Lotto Arena uitverkopen in november met lovende kritieken als gevolg. En vandaag werd haar status als dé Vlaamse popsensatie nog maar eens bevestigd: De zangeres maakte namelijk zonet bekend dat haar SOS-tour in het voorjaar, met welgeteld 25 shows in Gent, Oostende, Hasselt en Antwerpen, intussen VOLLEDIG uitverkocht is!

Deze voorjaarstour is nog maar het begin, want vandaag maakte CAMILLE bekend dat ze in de zomer van 2023 met haar SOS-tour naar de kust zal trekken: Op zaterdag 22 en zondag 23 juli zal ze in het Kursaal Oostende het beste van zichzelf geven tijdens haar ‘SOS-tour aan zee‘, een reeks spetterende shows gevuld met songs uit haar nieuwste album SOS én haar alom geprezen hits. Eén ding is alvast zeker: Het dak van het Kursaal Oostende zal er ongetwijfeld afgaan deze zomer. (PADI)

Tickets zijn verkrijgbaar vanaf zaterdag 31 december om 12 uur. Meer info & tickets: www.clubcamille.be & www.gracialive.be