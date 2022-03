Camille Dhont, Jamie-Lee Six, Julie Vermeire, Emma Heesters én Henri PFR te gast op 30ste verjaardag van Disneyland Paris

Het voorbije weekend verwelkomde Disneyland Paris talrijke bezoekers voor de lancering van de 30ste verjaardag, met nieuwe ervaringen zoals “Dream…and Shine Brighter!” de nieuwe show op Central Plaza voor het Kasteel van Doornroosje, de “Disney D-Light” pre-show met drones, en de nieuwe “Gardens of Wonder” waar kunst en natuur samen komen. Europa’s nummer 1 toeristische bestemming – met meer dan 375 miljoen bezoekers sinds de opening op 12 april 1992 – heeft ook de heropening van het iconische Walt’s – An American Restaurant en nieuwe samenwerkingen met iconische merken, zoals Bodum, Pandora en Bic aangekondigd. Vanuit ons land reisden Camille Dhont, Jamie-Lee Six, Emma Heesters, Julie Vermeire én Henri PFR mee. De bekende gezichten dompelden zich onder in de Disney-magie.

Het creëren van unieke shows maakt deel uit van het DNA van Disneyland Paris: The Lion King: Rhythms of the Pride Lands en Disney Junior Dream Factory zijn voorbeelden van succesvolle shows die bijdragen aan de magische ervaring van de bezoekers. Ter gelegenheid van de 30e verjaardag van Disneyland Paris wordt elke dag – meerdere keren per dag – een nieuwe show opgevoerd op Central Plaza in het Disneyland Park, voor het gerenoveerde Kasteel van Doornroosje. Het Kasteel van Doornroosje is na een 12 maanden durende renovatie mooier dan ooit. Deze show biedt de bezoekers de kans om Mickey, Minnie, Donald, Daisy en hun vrienden te zien in hun nieuwe iriserende outfits, die speciaal gecreëerd zijn voor de 30e verjaardag. Andere populaire figuren zoals de Geest uit Aladdin, Rapunzel, en Jessie en Woody uit Toy Story zullen ook van de partij zijn. Dream…and Shine Brighter! vertelt een verhaal rond drie thema’s – “Lach harder,” “Open je hart” en “Geloof in je dromen” – met meer dan 30 dansers en Disney Figuren, nieuwe kleurrijke wagens, twee nieuwe liedjes en een mash-up van 20 Disney liedjes. De nieuwe praalwagens hebben een hedendaagse stijl met abstracte vormen en iriserende en transparante materialen die oplichten in het zonlicht en de show naar een nog hoger niveau tillen.

Henri PFR © Bertrand Guay

De kleedkamer van Mickey en Minnie is een goudmijn voor elke modeverslaafde: meer dan 450 kostuums, waaraan nu de nieuwe iriserende outfits voor de 30ste verjaardag zijn toegevoegd. Sinds 1992 zijn er meer dan 200.000 outfitdelen ontworpen in de ateliers van Disneyland Paris en is daardoor een van de grootste kostuumcollecties in Europa. Hoedenmakers, patroonmakers, naaisters… in totaal werken er meer dan 40 Cast Members in de ateliers van Disneyland Paris. Om de outfits van de 30e verjaardag te ontwerpen, werden meer dan 2.000 lijnen strassteen genaaid, meer dan 700 meter stof bedrukt en waren meer dan 190 juwelen nodig.

Jamie-Lee én Julie © Bertrand Guay

Naast het entertainmentprogramma dat speciaal is ontwikkeld voor de 30e verjaardag, kunnen bezoekers genieten van de bestaande ervaringen met hun familie of vrienden. Ze kunnen meer dan 50 attracties uittesten of ze nu sensatiezoekers zijn, gepassioneerd door avonturen of betoverende reizen, er zijn attracties voor iedereen. Bij het vallen van de avond wordt aan de bezoekers een nieuw spectaculair betoverend moment aangeboden, voorafgaand aan de geliefde shows ‘Disney Illuminations’. Deze nieuwe pre-show, genaamd Disney D-Light, combineert videoprojecties, verlichte waterstralen, lichteffecten, mist, beroemde Disney liedjes en vooral een drone-choreografie om een extra vleugje magie te brengen rond het iconische gerenoveerde Kasteel van Doornroosje. Gevuld met speciale effecten, zullen de verschillende scènes het Kasteel transformeren als nooit tevoren. Ter gelegenheid van de verjaardag, en voor een beperkte tijd, wordt een licht- en luchtshow uitgevoerd met 200 drones om deze nieuwe pre-show in de avond op een onvergetelijke manier te eindigen. De drones zijn ontworpen met de hulp van de Europese expert Dronisos, officiële leverancier van technologische producten gevestigd in Bordeaux. Deze gesynchroniseerde drones vormen een sprankelende ‘30’ in de lucht recht boven het Kasteel van Doornroosje, terwijl het nieuwe themalied ‘Un monde qui s’illumine’ op de achtergrond wordt gespeeld. De soundtrack werd opgenomen met een symfonie orkest van meer dan 60 muzikanten in de bekende Abbey Road Studios in Londen. Het is de eerste keer dat een Disney Resort de drone-technologie gebruikt voor een dagelijkse buitenshow boven zijn Kasteel. Deze innovatie is een nieuwe stap voorwaarts in de ontwikkeling van indrukwekkende en spectaculaire ervaringen voor gasten van Disneyland Paris, waar technologie de weg vrijmaakt voor betovering.

Meet and greets met Disney Figuren keren geleidelijk aan terug naar hun oorspronkelijke format. Ze bieden bezoekers aan om hun favoriete Disney Figuren te ontmoeten en te begroeten, dicht bij hen komen, poseren voor een foto of een handtekening vragen. Een onvergetelijk moment! De geliefde show Mickey and the Magician is terug te zien vanaf 23 april.

Om de 30ste verjaardag te vieren wordt het Disneyland Park aangekleed met een nieuw decor zoals de Gardens of Wonder met 10 betoverende en gethematiseerde installaties van 30 kinetische Disney en Pixar sculpturen die ‘tot leven komen’ voor het Kasteel van Doornroosje. Ze vieren de natuur en de diversiteit van geliefde Disney en Pixar Figuren. De Gardens of Wonder bieden een betoverende promenade voor de bezoekers. De 30 kunstwerken zijn geïnspireerd door verschillende inspiratiebronnen, van windmolens voor kinderen tot de wereld van Salvador Dali. Ze combineren materialen, kleuren en lichtgevende effecten om een betoverende sfeer te creëren op Central Plaza. De 3D-modellering en handgemaakte productie van deze 30 kunstwerken werd uitgevoerd door de Landscaping en Entertainment Teams in samenwerking met twee Franse bedrijven -– After and Plastic Studios – die expertise hebben in décor bouw en wiens unieke skills al jaren hebben bijgedragen in de gastenervaring. Veel specialisten zoals ingenieurs, technici, schilders, 3D modelleurs en nog meer mensen hebben maanden samen gewerkt met de Disneyland Paris teams om de poëtische Gardens of Wonder te maken. Het Disneyland Paris Landscaping team heeft ook samengewerkt met een Parijse start-up, Aglaé Design, om innovatieve lichtgevende technieken te maken om de omringende planten te laten gloeien in het donker dankzij biologisch afbreekbare en 100% natuurlijk voedend serum. Deze techniek onthult een hele nieuwe mooie kant van de natuur rondom het Kasteel van Doornroosje.

Emma Heesters © Matt Da

Naast de vele bezoekers die Disneyland Paris bezocht hebben voor het begin van de 30ste verjaardag waren er ook internationale beroemdheden, vergezeld door hun familie en vrienden: Camille Dhont, Julie Vermeire, Jamie-Lee Six, Henri PFR en Emma Heesters. Elk van hen heeft de kans gekregen om alle nieuwigheden te ontdekken en hun favoriete attracties en shows waaronder ook de nieuwe Disney D-Light pre-show, die eindigt met een drone show boven het iconische Kasteel van Doornroosje.

Voor de 30e verjaardag van Disneyland Paris deed Minnie een beroep op de Britse ontwerpster Stella McCartney om haar eerste broekpak in Disneyland Paris te creëren. Minnie Mouse zal deze nieuwe outfit dragen van tot 31 maart, voor Women’s History Month, op een Fotolocatie in Studio Theater. Bezoekers zullen op de foto kunnen met Minnie in een kleurrijke en mooie omgeving die haar imago als fashion icoon door de jaren heen illustreert. “Ik ben verheugd om te werken met de enige echte, iconische Minnie Mouse. Ik heb een aangepaste outfit voor haar ontworpen ter ere van de 30e verjaardag van Disneyland Paris. Minnie heeft altijd een speciaal plekje in mijn hart gehad. We delen dezelfde waarden. Wat ik zo leuk vind aan Minnie is het feit dat ze geluk, zelfexpressie en authenticiteit belichaamt en dat ze mensen van alle leeftijden over de hele wereld inspireert. Plus, ze heeft een geweldige stijl! En als onderdeel van een wereldwijde samenwerking met The Walt Disney Company, brengt Stella McCartney een uniek Minnie Mouse t-shirt op de markt als onderdeel van Internationale Vrouwendag. Dit T-shirt is exclusief online en in Stella-winkels verkrijgbaar vanaf 8 maart 2022. En vanaf het voorjaar van 2022 wordt een limited edition productlijn gelanceerd door Stella McCartney, geïnspireerd op de Disney klassieker Fantasia. Fun Facts Disneyland Paris heeft een eigen creatieve studio die zich focust op productontwikkeling. Het volgt voortdurend de nieuwste trends op het gebied van vormen en kleuren en volgt ook de nieuwste technologische ontwikkelingen. Het team, bestaande uit ongeveer honderd getalenteerde Cast Members die werken op het gebied van tekenen, inkoop, modeontwerp, ‘visual merchandising’ of etalageontwerp, heeft bijna 18 maanden gewerkt aan de ontwikkeling van deze nieuwe collecties. (PADI & Disney)