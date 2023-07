Café Beauté in Knokke-Heist wordt een ‘Summer pop-up’ met o.a. fashionable strandkledij

Fans van fashionable strandkledij, accesoires, strandtassen, maar ook de minerale make-up van de Belgische merken Cent Pur Cent en i.am.klean kunnen vanaf nu terecht in de ‘Summer pop-up’ van Café Beauté Knokke-Heist.

“Aan de kust gooien we het concept om, stoppen we met de beauty behandelingen en focussen we ons op de natuurlijke minerale make-up met SPF-factor. Met het zeeklimaat in de nabijheid is dat heel handig, net als de trendy strandkledij en handige accessoires die we vanaf nu aanbieden. Wie hip, veilig en goed verzorgd wil rondlopen aan zee, of elders, moet zeker eens binnenspringen in onze ‘Summer pop-up’ die je tot september in Knokke-Heist vindt op de hoek van de Lippens- en Dumortierlaan. We doen ook nog steeds make-up touchups. Iedereen is welkom! ”, zegt de Limburgse beautyonderneemster Caroline Rigo (Rigorgeous) enthousiast. (PADI)

Meer info over de ‘Summer pop-up’ van Café Beauté Knokke-Heist vind je op www.cafebeaute.be