BUURMAN brengt vrijdag nieuwe cd ‘Vuurman’ uit én viert die release in de AB in Brussel én Het Depot in Leuven

Op woensdagavond 25 mei viert BUURMAN de release van de nieuwe cd ‘Vuurman’ met full-band en blazers in de AB in Brussel. Op woensdag 1 juni staat BUURMAN met dezelfde bezetting in Het Depot in Leuven. Morgen komt zijn nieuw album uit, zodat de fans nog enkele dagen tijd hebben om de liedjes uit het hoofd te leren.

Geert Verdickt, frontman van BUURMAN, stak tien keer een zomers vuur aan en nodigde evenveel ‘gewone mensen’ uit voor een hartverwarmend gesprek. Gewone mensen met een apart verhaal. Al starend in de vlammen lieten ze de tongen loskomen. Geert verwerkte de vuurgesprekken tot tien podcasts, en schreef – gebaseerd op de verhalen van zijn gesprekspartners en geassisteerd door zijn Buurmannen – tien gloednieuwe liedjes. Voor ons hét moment om met BUURMAN een babbel te slaan. Dat deden we net voor zijn optreden op het Labadoux Festival in Ingelmunster.

Proficiat met je nieuwe album. Vertel eens wat meer over je nieuwe cd?

BUURMAN: “De nieuwe BUURMAN-plaat heet ‘Vuurman’. Die ontstond inderdaad in de coronaperiode. We zetten een houten bank neer, plaatsten een vuur erbij en spraken met de mensen op anderhalve meter van elkaar. We deden een oproep naar aparte verhalen. We kregen er honderden in onze mailbox. We lazen die allemaal na en kozen er tien uit. Die persoon kwam dan naast mij op de bank aan het vuur zitten om te vertellen. We namen dat gesprek eveneens op. Ik zocht een element in dat gesprek – een woord, een zin, een beeld – waarrond ik een nieuw lied maakte. Zo kwamen we tot tien liedjes en bijhorende podcasts, gebaseerd op het vuurgesprek en waarin je eveneens andere mensen hoort spreken. Op die manier maak je de geboorte van ieder nummer mee.”

Hoe reageerden die mensen toen ze vernamen dat er een nieuw lied ontstond rond hun verhaal?

BUURMAN: “Iedereen is heel blij, de reacties zijn heel fijn. Ik voel mij een soort schilder die op basis van hun verhaal hun portret schilderde, zij het met muziek en tekst.”

Was het moeilijk om andere invalshoeken te vinden? Gaat het vooral over corona of niet?

BUURMAN: “Neen, ik verwijderde corona met opzet eruit. Ik wou telkens dàt verhaal hebben, telkens een ander verhaal, dat het liedje op zich staat. Ik wil dat je ook uw verhaal in die nummers ontdekt, dat het universeel blijft. We hebben dat met opzet geschakeerd.”

Buurman en zijn muzikanten. © PADI/Sandro

Vertel eens enkele verhalen?

BUURMAN: “Een sportman kreeg een zwaar motorongeval. Eén week later zei hij: ‘Over twee jaar zwem ik het kanaal over.’ Vorige zomer zwom hij van Frankrijk naar Engeland. Ik heb die man in een bootje gevolgd. Hij zwom vijftien uren. Er is ook een liedje over een 90-jarige mijnheer die glashelder praat hoe hij als elfjarig manneke in Borgloon van de deportatietrein sprong naar Auschwitz. Zijn moeder hielp hem om te springen. Pakkende verhalen, echt waar.”

Zitten er ook West-Vlaamse verhalen tussen? Kwamen er ook West-Vlaamse mensen op je bank plaatsnemen?

BUURMAN: “Jawel, professor Jorgen D’Hondt is één van de topwetenschappers van het land. Hij is ook voorzitter van de Europese Raad van de Deeltjesfysica. Hij groeide op in De Haan. Hij nam ons mee naar de deeltjesversneller in Genève (Zwitserland). Daar sprak hij over de cosmos, de atomen, enz.

Het is precies een internationaal album geworden…

BUURMAN: “Het originele plan was om in ons eigen land tien leuke plekken te zoeken, maar we zijn uiteindelijk in Engeland, Zwitserland, Frankrijk, Kroatië… geweest. Het was vlug over de landsgrenzen heen. We werkten er hard én lang aan. ’Maar t was corona, we hadden tijd om eraan te werken.”

Tien verhalen: werd je van bepaalde verhalen ook emotioneel?

BUURMAN: “Als liedjesmaker moet je altijd emotioneel geraakt worden om een liedje te kunnen schrijven. Ik zocht dat ook in dat project. Mijn vorige plaat ‘Einzelganger’ ging over mij, hoe de mama van m’n kindjes een andere richting uitging. Ik was heel hard geraakt en doordrongen ervan. Ik leerde dat ik dat écht moet hebben om tot liedjes te komen. ’t Klinkt logisch, maar ik was mij daar niet van bewust. In ‘Vuurman’ zocht ik dat telkens om mezelf bloot te stellen aan een emotie of beeld, aan iets wat mij heel diep raakt om daar eindelijk een nummer over te schrijven. Dat is heel goed gelukt.”

Het is ook heel goed gevonden: BUURMAN, cd ‘Vuurman’. Wist je dan al vanaf het begin dat dit de titel van je nieuwe cd zou worden?

BUURMAN: “Dat was al heel lang de werktitel, maar het was eveneens zo gestoeld op dat vuurgegeven dat het heel vlug duidelijk was dat dit ook de titel zou worden.”

Op vrijdagavond 6 juni stond BUURMAN op het Labadoux Festival in Ingelmunster. En of er volk was! © PADI/Sandro

Je stelt je nieuw album officieel voor. Correct?

BUURMAN: “Inderdaad, er staan twee release-optredens gepland, namelijk op woensdag 25 mei in de AB in Brussel en op woensdag 1 juni in Het Depot in Leuven. In het najaar gaan we met ‘Vuurman’ de theaters in. We spelen dan in verschillende theaterzalen over heel het land.”

Klopt het dat ik hier op het podium precies iemand met een West-Vlaams accent hoorde praten? Heb je West-Vlaamse muzikanten?

BUURMAN: “Onze gitarist Stijn is geboren in Kortrijk, maar woont nu in Sterrebeek. (Vanop ’t podium riep Stijn: ‘Sorry hoor’, omdat hij onze provincie verliet.!)” (PADI)

Vanaf vrijdag 20 mei ligt het album ‘Vuurman’ van BUURMAN in de winkelrekken. Tickets voor de release-optredens in Brussel en Leuven kan je terugvinden via AB en Het Depot. www.buurman.be