Burgemeester en schepenen klinken mee op mysterieuze roman ‘Een Geur Van Zonsverbijstering’ van Johan Van den Driessche in De Panne

Recent was auteur en ondernemer Johan Van den Driessche één van de smaakmakers op de Dendermondse boekenbeurs ‘Books and Bites’ waar hij zijn tweede, spannende, mysterieuze roman ‘Een Geur Van Zonsverbijstering’ voorstelde. Maandagavond 18 december wordt een thuismatch voor Johan, want dan signeert hij om vanaf 15 uur in de Standaard Boekhandel op de Zeelaan in De Panne.

Johan Van den Driessche heeft Brusselse roots, maar woont al enkele jaren met zijn gezin in de kustgemeente. ‘Een Geur Van Zonsverbijstering’ is inmiddels zijn tweede roman waarin Johan het verhaal vertelt van het hoofdpersonage Dag die terecht komt in het bijzondere luistercafé ‘Alles Behalve De Muziek’van de aparte barvrouw Mady. Wanneer de zoon van deze laatste verdwijnt, krijgt het spannende boek een aparte wending. Het verhaal speelt zich af in Antwerpen, Berlijn én Flanders Fields. Opmerkelijk zijn de dialogen tussen Paul van Ostaijen en David Bowie. ‘Een Geur Van Zonsverbijstering’ is geen uitgesproken muziekboek, maar toch begint elk hoofdstuk met twee passende songs die de auteur verwerkte in een Spotify-playlist.

© Dorine Goetschalckx

Het verhaal krijgt een extra feestelijk kantje door de aanwezigheid van burgemeester Bram Degrieck, enkele schepenen en leden van de cultuurraad die samen met de auteur en alle aanwezigen om 17 uur het glas heffen op het nieuwe boek. “Signeren in de eigen gemeente en dan ook nog eens deze eer krijgen door de aanwezigheid van de burgemeester en zijn team is een mooie bekroning en erkenning voor ‘Een Geur Van Zonsverbijstering’. Met veel liefde en plezier heb ik bijna twee jaar gewerkt aan de opvolger voor ‘OOIT’, mijn boekendebuut. Ik ben trouw gebleven aan mijn concept, maar zoals een lezer er mij attent op maakte, is mijn schrijf- en verhaalstijl doorheen de jaren mee geëvolueerd en gegroeid”, zegt Johan Van den Driessche enthousiast. (PADI)

Afspraak op maandag 18 december in de Standaard Boekhandel, Zeelaan 134 in De Panne voor de feestelijke signeersessie van Johan Van den Driessche’s tweede, spannende roman ‘Een Geur Van Zonsverbijstering’. Om 15 uur start de signeersessie. In aanwezigheid van o.a. burgemeestser Bram Degrieck, enkele schepenen en vertegenwoordigers van de cultuurraad.