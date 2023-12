Burgemeester en schepen klinken in De Panne op nieuwe roman van Johan Van den Driessche

Alleen maar lachende gezichten in De Panne, waar schrijver-ondernemer Johan Van den Driessche zijn tweede, spannende roman ‘Een Geur Van Zonsverbijstering’ voorstelde in de plaatselijke Standaard Boekhandel. Daar kreeg hij het gezelschap van o.a. burgemeester Bram Degrieck en Stéphane Buyens, de bekende tv-kok, eigenaar van het sterrenrestaurant Le Fox en tevens ook schepen voor o.a. Toerisme en Lokale Economie.

“Ik ben bijzonder verheugd over de aandacht die mijn tweede roman krijgt in mijn kustgemeente. Het mysterieuze verhaal rond het bijzondere luistercafé ‘Alles Behalve De Muziek’ van de opvallende uitbaatster Mady, speelt zich af in Flanders Fields, maar ook in Antwerpen en het Berlijn van Paul van Ostaijen en David Bowie. De opvolger van ‘OOIT’ wordt inderdaad goed onthaald. Op verzoek kom ik met veel plezier aanstaande zaterdagnamiddag 23 december 2023 mijn beide boeken opnieuw signeren. Iedereen is welkom”, klinkt het enthousiast bij de man die enkele jaren geleden Brussel inruilde voor De Panne. “We hebben in onze gemeente heel wat creatieve talenten, waaronder een aantal mensen die zeer bedreven zijn in het schrijven. Johan is daar een mooi voorbeeld van en ik vind het trouwens bijzonder hoe hij aan zijn nieuwe roman ‘Een Geur Van Zonsverbijstering’ een extra beleving heeft gegeven door middel van een Spotify-muzieklijst. Ook al is het geen muziekboek, elk hoofdstuk begint met aangepaste muziek voor de meerwaardezoeker, naast de verschillende lagen in zijn verhaal. Dat soort zaken vind ik zelf ook schitterend”, zei burgemeester Bram Degrieck. In aanwezigheid van o.a. mevrouw Gisèle Briers, lid van de gemeentelijke Culturele Raad, werd er door het gezelschap getoast op Johan zijn nieuwe boek. (PADI)

Schepen Stéphane Buyens, Johan Van den Driessche, burgemeester Bram Degrieck en Gisèle Briers van de Culturele Raad. © PADI

‘Een Geur Van Zonsverbijstering’ vind je in de betere boekhandel of via https://zonsverbijstering.boeken.cafe/