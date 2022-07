Buikspreker Luc Vanhee uit Middelkerke in september te zien op Nederlandse televisie

Heeft u al gehoord van Luc Vanhee? Misschien doet de man uit Middelkerke niet meteen een belletje rinkelen bij u, maar zijn buikspreekvogel Vincent doet dat mogelijk wel. Al geruime tijd kan u via sociale media op zoek gaan naar waar de vogel zich heeft verstopt en dat kan later dit jaar wel eens een mooie prijs opleveren. Maar Vanhee gaat binnenkort de landgrenzen over, want in september is hij als enige Belg te zien in het nieuwe seizoen van ‘Holland’s Got Talent!’

“De opnames daarvan hebben enkele weken geleden plaatsgevonden in het Nederlandse Almere en zouden midden september te zien moeten zijn op de zender RTL4”, verklapt hij. “In welke aflevering mijn act effectief te zien zal zijn, weet ik helaas niet. Je moet weten dat er die dag 45 artiesten op het podium stonden en nadien wordt het zodanig gemonteerd dat elke uitzending acts bevat uit alle shows, dus op die vraag moet ik het antwoord helaas schuldig blijven. Op de vraag of we doorgaan ook trouwens, want we hebben allemaal een geheimhoudingsdocument moeten ondertekenen waarin we verklaarden de afloop niet te zullen onthullen vooraleer het op de televisie is geweest.”

Wie op zoek was naar data voor zijn nieuwe buikspreekshow dit jaar, komt helaas bedrogen uit. Die komen er simpelweg niet meer in 2022. “Dit jaar is de agenda zo goed als leeg en ook dat heeft met corona te maken. Daardoor is er op dit moment een overaanbod, wordt elke voorstelling op een zo kort mogelijke tijd ingehaald en zijn alle zalen volzet. En als er links of rechts eens een gaatje is, merken we ook dat de ticketverkoop wat tegenvalt. Niet omdat het kwalitatief minder is, maar de mensen kunnen natuurlijk maar naar één evenement tegelijk gaan,” legt hij uit. “Eind dit jaar geef ik in mijn woonplaats Lombardsijde wel een kleine show voor een veertigtal vrienden en collega’s, waarna er tijd is om met die feedback de zaken wat bij te schaven om zo tegen volgend jaar met een goede show naar buiten te kunnen komen.” (PADI & Tom)