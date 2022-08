BuikRock kijkt uit naar méér dan geslaagde nieuwe editie, met al sterke voorverkoop én voldoende vrijwilligers

Op donderdag 25, vrijdag 26 en zaterdag 26 augustus wordt er een nieuwe editie van BuikRock gehouden in Deerlijk. Tot op heden kan de organisatie al spreken over een succes van voorverkoop. Vooral op zaterdag mag je niet aarzelen om een ticket aan te schaffen, want het terrein is zo goed als uitverkocht.

“Wat de ticketverkoop betreft: wie op zaterdag naar BuikRock wil komen en nog geen tickets heeft, aarzelt best niet meer. Meteen ook de beste dag tot dusver, qua verkoop. Op vrijdag en vooral op donderdag is er nog ruimte, maar we merken de jongste week een flinke stijging van het aantal verkochte tickets. Blijkbaar hebben nogal wat muziekliefhebbers dus tot vrij laat gewacht om te kiezen voor één of meer dagen BuikRock”, zegt Hans Verbeke van de organisatie. “Op donderdag – de goedkoopste avond, 30 euro voor volwassenen, 15 euro voor kinderen jonger dan 12 jaar) wordt allicht vooral iets voor jonge mensen die stevig uit de bol willen gaan. Vrijdag heeft dan weer een sterke line-up, met De Dolfijntjes, Tourist LeMC, Het Zesde Metaal en – live ijzersterk – de band Arsenal. Die laatste vind je deze zomer trouwens maar enkele keren op een podium. Er zijn twee uitverkochte concerten op OLT Rivierenhof in Deurne, en straks op BuikRock. Een unieke kans voor de liefhebbers. En wie er vorig jaar bij was, toen Natalia op het podium plots het gezelschap kreeg van de Amerikaanse superster Anastacia, weet dat je op BuikRock plots ook aardig verrast kan worden.”

“Er is ook goed nieuws op het vlak van vrijwilligers. Veel festivals kampen met moeilijkheden om voldoende vrijwilligers te vinden. Een oproep via sociale media leverde BuikRock op dat vlak genoeg mensen op, die mee het succes van het festival zullen bepalen. En ook de weersvoorspellingen zien er goed uit. Geen hittegolf-toestanden maar wel bijzonder aangenaam zomerweer, ideaal om de grote vakantie mee af te sluiten!” (PADI)

Tickets en info: www.buikrock.be