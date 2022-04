BuikRock 2022 in Deerlijk: 2Fabiola, Davina Michelle, Suzan & Freek, Camille, allemaal uit ‘Liefde voor Muziek’ zijn aanwezig!

Alle contracten zijn getekend. Het jonge BuikRock-festival in Deerlijk gaat ook dit jaar weer voluit. Met een line-up om duimen en vingers van af te likken. “We blijven investeren in drie dagen onvergetelijke muzikale beleving met voor elk wat wils”, klinkt het bij de organisatie. Nieuw dit keer: het festival start één dag vroeger of op donderdag 25 augustus. “En daar trekken we resoluut de kaart van het uitgaansleven.”

De organisatoren Wim Buyck en Henk Verbeke blikken tevreden terug op wat zich vorig jaar eind augustus op de weide in Deerlijk afspeelde. “Muzikaal was het opnieuw een hoogstaande editie en ook de eerste keer dat we gingen voor een driedaagsfestival, na onze noodgedwongen annulatie wegens corona in 2020. We waren zowat het eerste grotere festival dat weer op de agenda stond. De publieke opkomst was bevredigend en bevestigde onze overtuiging dat BuikRock duidelijk bestaansreden heeft. Ook de talloze enthousiaste reacties van onze bezoekers én van de artiesten die de festivalweide in vuur en vlam zetten, bewijzen dat.”

BuikRock zag in 2019 het levenslicht en heeft, na amper twee edities, al een stevig plaatsje veroverd op de festivalkalender. “Dat is niet de verdienste van ons twee, maar wel van een team dat zich maandenlang inzet om er een succes van te maken”, zeggen Wim en Henk. “Het blijft onze ambitie om te groeien en nog meer kwaliteit te brengen. Daarom werken we vandaag nog professioneler dan bij de eerste twee edities. We hebben oog voor wat nog beter kan en daar blijven we hard aan werken, om onze bezoekers en artiesten een nog fijnere beleving aan te bieden.”

Nieuw dit jaar: BuikRock start al op donderdag 25 augustus, met een onvervalste ambiance-avond. Op de affiche: de prettig gestoorde jongens van Gestapo Knallmuzik, Youtube-fenomeen Average Rob, het intussen beruchte dj-duo Kobe Ilsen & Viktor Verhulst, 2Fabiola met Pat Krimson en Loredana, en als afsluiter de onnavolgbare Green Onions. “Feesten is het codewoord op donderdag. Alle remmen los en je in het zweet dansen, daar gaan we voor. En wie zich die avond helemaal laat gaan, neemt op vrijdag best een dag verlof. Ideaal trouwens, om er nog een vervolg aan te breien, voor wie daar zin in heeft. Vanaf 18 uur presenteren we op vrijdag achtereenvolgens De Dolfijntjes (met Wim Opbrouck), hiphopartiest Tourist LeMC, de West-Vlamingen van Het Zesde Metaal en tot slot ook de wijd geapprecieerde mix van pop, hiphop en wereldmuziek die Arsenal in Deerlijk op de wei zal loslaten.”

Opmerkelijk: maar liefst vier van de artiesten die op BuikRock het mooie weer maken, doen dat momenteel ook op vtm, in het programma ‘Liefde voor Muziek’. “2Fabiola is daar één van”, weten Wim en Henk. “Maar ook drie bands die bij ons op zaterdag op het podium staan, laten in ‘Liefde voor Muziek’ het beste van zichzelf zien: Suzan & Freek, Camille en Davina Michelle. Camille hoeven we nauwelijks nog voor te stellen, dankzij LikeMe maar ook door haar overwinning als Miss Poes in ‘The Masked Singer’. Davina Michelle komt uit Nederland, heeft een stem als een klok, bijna 900.000 volgers op haar Youtube-kanaal en op Instagram, en verovert op 21 en 22 mei twee keer een uitverkocht Ahoy. Bij ons in Vlaanderen is ze op dit moment misschien wel het meest bekend van het succesnummer ‘Hoe Het Komt’, dat ze in 2019 maakte met Marco Borsato en Armin van Buuren. Ze staat dit jaar in ons land maar een drietal keer op een festivalpodium, onder meer dus op BuikRock.”

Ook Stan Van Samang staat op de affiche. © PADI/Daniël

De laatste festivaldag, op zaterdag 27 augustus, wordt op BuikRock meteen ook de langste en duurt de klok rond. Naast Davina Michelle, Suzan & Freek en Camille staan ook nog Cleymans & Van Geel, Stan Van Samang en Niels Destadsbader op de line-up. Als feestafsluiter werd dit jaar gekozen voor de meer dan voortreffelijke party- en coverband Level Six. “Niels was bijna een certitude, het wordt zijn derde thuismatch op rij. Maar we zijn ook uitermate tevreden dat Stan Van Samang graag terugkomt. Hij zette in 2019 een heel sterk concert neer en heeft goeie herinneringen aan het publiek in Deerlijk. Bovendien heeft Stan met ‘Feel The Power’ een gloednieuw album uit, zijn vijfde intussen, dat op heel wat appreciatie kan rekenen. En voor de fans: Stan speelt deze zomer maar op drie festivals, het eerste daarvan is BuikRock.”

Het BuikRock-team is in de eerste plaats blij dat er opnieuw veel mogelijk is, na de barre voorbije jaren. “De cultuursector heeft zware klappen gekregen en het kost wat tijd om het vertrouwen terug te winnen van de mensen”, zeggen Wim en Henk. “Maar we hebben er goeie hoop op dat het tegen deze zomer weer helemaal in orde komt. Vorig jaar voelde je al de opluchting en de knaldrang bij veel mensen, dat gevoel zal straks weer overheersen op onze weide langs de Tapuitstraat. En met een sterk bezette affiche, met werkelijk voor elk wat wils, kan en mag het niet mislopen.” (PADI)

BuikRock praktisch: www.buikrock.be