Brugse Comedyshows.be haalt Alex Agnew naar theaterzalen met nagelnieuwe tournee

Dit najaar, vanaf september, zal Alex Agnew weer de intimiteit van het theater opzoeken. Scherp als altijd en dicht bij zijn publiek zal hij met zijn nieuwe voorstelling “Wake me up when it’s over” het hele land doorkruisen. Hij houdt ook halt in Kursaal Oostende en Concergebouw Brugge.

Alex Agnew staat meer dan 20 jaar op het podium en is inmiddels aan zaalshow nummer zeven aanbeland. Na een hele reeks try-outs (zo’n 80 stuks!) en een jaar gerodeerd te hebben zit de show gebeiteld en zal de grapdichtheid weer ongekend hoog zijn, zoals we van Alex Agnew kunnen verwachten. De king of comedy zal in première gaan in zijn Antwerpen. De Stadsschouwburg zal op 20 september 2022 plaats bieden voor de kick-off van de tournee die in heel Vlaanderen halt houdt. In de centrumsteden zullen opnieuw de grote bakken het speelterrein vormen van Agnew. Het publiek mag zich dus weer opmaken voor een stevige avond comedy in zalen zoals Capitole Gent, Trixxo Theater Hasselt, Kursaal Oostende, Concertgebouw Brugge, enz

“Mensen die mijn carrière al langer volgen, weten dat ik graag met de deur in huis val, dus bij deze: mijn optreden op 18 juni op de wei van Werchter gaat niet door. Ligt het aan de uitwassen van de pandemie, deze woelige tijden, het steeds duurder wordende leven of was het idee om op een festivalweide in openlucht voor rechtstaand publiek een comedyshow te spelen gewoon een brug te ver? Wie zal het zeggen? Het is waarschijnlijk een samenloop van wrong time, wrong place en misschien ook wrong idea. Ik zou in ieder geval iedereen die een ticket heeft gekocht enorm willen bedanken. Jullie hebben geen idee wat dat voor mij betekent. Jullie tickets worden uiteraard volledig terugbetaald door Ticketmaster. Ik ga uiteraard ook niet zomaar iets afkondigen, zonder iets aan te kondigen: vanaf september speel ik mijn gloednieuwe comedyshow “Wake me up when it’s over” in alle theaterzalen en Culturele Centra in Vlaanderen en ook enkele exclusieve shows in Nederland. Van elk verkocht ticket gaat, zoals beloofd, nog steeds 1 euro naar het VUB Yamina Krossafonds om de strijd tegen borstkanker een handje toe te steken. Live long, live strong en tot in de theaters!”

Het publiek wil dus vooral Alex Agnew zien in het comfort van een theaterzaal. En als het publiek een rode pluche zetel wil voor een avond comedy dan is comedy organisator Comedyshows.be er als de kippen bij om dat te faciliteren als toonaangevende organisatie in België. (PADI)

Tickets zijn verkrijgbaar via www.alexagnew.be – www.comedyshows.be – De ticketverkoop start vanaf maandag 28 maart.