Bruggelingen Dirk en Nico smelten samen met James en Bob én lanceren ‘Backstage Producties’ in Antwerpen

Dirk Van Vooren (geboren in Brugge) en Nico Warrinnier (woont nog in Brugge) zijn al jaren dé tandem achter Theatertainment in Antwerpen. Vanaf vandaag beginnen ze aan een nieuw hoofdstuk in hun leven, want Dirk en Nico smelten samen met James Cooke en Bob Jennes van Uitgezonderd., en beginnen aan een nieuw hoofdstuk in hun leven: ‘Backstage Producties’. “Zes maanden geleden zaten we een eerste keer samen. Met twee staan we sterker en dus kunnen we in de toekomst nog meer inzetten op kwaliteit en op sterke producties”, zegt Dirk Van Vooren.

Op 21 juni 2022 werd inderdaad een nieuw Vlaams productiehuis geboren: ‘Backstage Producties’. Het bedrijf wordt bestuurd door vier personen: Dirk Van Vooren en James Cooke zijn creatief manager, Bob Jennes is zakelijk manager en Nico Warrinnier is sales manager. De wegen van productiehuizen Theatertainment (Dirk en Nico) en Uitgezonderd. (Bob en James) kruisten al meermaals in Theater Elckerlyc. Hierdoor ontstond er een groot wederzijds respect en is deze volgende stap een logisch gevolg. Twee huizen met dezelfde visie, dezelfde missie en dezelfde waarden en dat nemen ze mee naar het nieuwe productiehuis.

Bob, Dirk, James en Nico, samen met de medewerkers van beide productiehuizen. © PADI

De vier bestuurders hadden meteen een primeur tijdens het lanceringsevent van Backstage Producties en maakten de ‘special guest’ van de zevende Winterrevue bekend. En dat is niemand minder dan … Margriet Hermans! Het belooft een topseizoen te worden met het succesduo ‘Caals en Van Vooren’ in de hilarische klucht ‘Het Spook van de Operette’ en met een heuse Agatha Christie klassieker, ‘Moord op de Orient Express’. De vier dames van ‘Vapeurs’ gaan samen op safari en Silke Mastbooms schittert in de prachtige familiemusical ‘Pocahontas’.

James Cooke is samen met Bob Jennes, Gert Verhulst en Hans Bourlon ook eigenaar en zaakvoerder van het productiehuis Dedsit, met verschillende kijkcijferhits waaronder ‘De Verhulstjes’ (PLAY 4) ‘Weet ik veel’ (VRT), ‘K2 zoekt K3’ (VTM), en recenter ‘James, De Musical’ (PLAY 4), een format dat al bekroond werd met een internationale prijs. Cooke is een echte televisiepersoonlijkheid, maar minstens even ambitieus als ondernemer en als maker achter de schermen. Bob Jennes combineert zijn grote liefde voor het theater met een sterke ondernemersdrang. Zo’n vijftien jaar geleden kruisten zijn wegen voor het eerst met die van James Cooke en sindsdien vormen ze een ijzersterk duo die de successen in de theater- en televisiewereld aan elkaar rijgen. Hij is ondertussen al veertien jaar zakelijk vennoot in duo met James Cooke en in die hoedanigheid ook zaakvoerder van Dedsit en ED TV.

Dirk Van Vooren is een komisch acteur die herkenbare en volkse humor brengt. Hij doet dat hoofdzakelijk in revues en in komedies. Als producent heeft hij De Komedie Compagnie en Theatertainment opgericht en heeft hij er mee voor gezorgd dat het komische theatergenre een professionele theatervorm is in Vlaanderen. Wat als een hobby begon, is stilaan uitgegroeid tot het verderzetten van een bijna uitgestorven traditie. Met zijn producties wil hij een zo breed mogelijk publiek aan het lachen brengen. Nico Warrinnier richtte samen met Dirk Van Vooren Theatertainment op in 2008 en houdt zich bezig met het commerciële en zakelijke luik. Sinds 2013 is hij bezieler van Theater Elckerlyc, waar hij de publiekswerking en verhuur voor zijn rekening neemt. Sinds 2018 is hij ook verantwoordelijke B2B voor sales en ticketing bij Ticketbalie.

Backstage Producties heeft ervaren mensen aangetrokken. De productieafdeling onder leiding van Sil Poppe en Bart Vandersmissen en de marketingafdeling onder leiding van Cathy De Wilder zullen het komende seizoen maar liefst zeven producties realiseren. Zij werken samen met professionals en specialisten binnen hun vakgebied. Denk aan decorbouwers, techniekers, persverantwoordelijke, fotografen, grafici, mediapartners etc. En ook onze vele artiesten kunnen niet wachten om opnieuw een podium te krijgen waarop ze hun passie kunnen uitoefenen.

Bob, Dirk, James en Nico tijdens de voorstelling. © PADI

We kennen haar van vele mooie Nederlandstalige nummers, onlangs viel ze nog op door haar deelname aan ‘Liefde voor Muziek’ en ze zette zelfs al enkele stappen in de politiek: de ‘special guest’ van de zevende Winterrevue is niemand minder dan Margriet Hermans.

“Ik heb in het verleden veel verschillende revues gezien. Ik hou van dat genre en kijk ernaar uit om zelf mee te mogen spelen. In een revue moet de ‘special guest’ zichzelf kunnen relativeren, en dat is nu net iets wat ik heel goed kan.” (PADI)

Margriet kreeg een laagje schmink, waarna direct de officiële foto’s voor de ‘Winterrevue’ werden genomen. © PADI

Surf via backstage-producties.be naar onze kalender en klik op de button “Koop tickets” om te reserveren. Ook telefonisch kan u tickets boeken op het nummer 070 691 002, bereikbaar van dinsdag tot vrijdag tussen 10-12u.30 en 14-17 uur.