‘Bruggeling’ Nicholas Arnst komt op vrijdagavond 21 maart naar Foyer Oostende: “Ik wil trucs tonen waarvan je denkt: daar kan er geen verklaring voor bestaan!”

“Ik ben Engelstalig opgegroeid in Saudi-Arabië wegens het werk van mijn papa. Toen ik tien jaar was, kwam ik terecht in het Sint-Lodewijkscollege in Brugge. Ik kon geen Nederlands, geen West-Vlaams. Dat was een moeilijke periode. Mijn huidige vrienden zijn nog altijd die vrienden uit die periode in Brugge, waar ik nog vaak naartoe kom. En wat Kursaal Oostende betreft: daar stond ik exact tien jaar geleden een eerste keer op het podium met een act tijdens ‘Nacht van de Magie’, vertelt Nicholas Arnst, die op vrijdagavond 21 maart nogmaals optreedt in Kursaal Oostende, maar nu in het Pop-Up Casino Foyer. “Kom zeker langs, want ’t is één van mijn laatste optredens met deze show. Tijdens de zomer start ik met tests voor mijn nieuwe tournee.”

Komende vrijdagavond komt Nicholas Arnst naar de Pop-Up van Casino Foyer in Oostende. © PADI/Patje

Exact op zijn 34ste verjaardag mochten we aanschuiven bij Nicholas Arnst in Foyer Casino van Kursaal Oostende. Tijdens het verorberen van een stukje feesttaart sloegen we een babbel met deze bekende goochelaar, maar eerst sprak Pieter De Wulf, zaakvoerder van GROEP 24 (management van Nicholas Arnst) de aanwezige pers toe.

Pieter: “We staan hier met Nicholas nog één keer in het Kursaal. In het verleden waren we hier al meerdere keren present met Nicholas, maar dan in het Auditorium van Kursaal Oostende, met telkens 2.000 bezoekers. Nu zijn we hier te gast in het Pop-Up van het Casino Foyer. Nicholas toert nu anders dan vroeger. Toen ging hij intensief anderhalf jaar lang met een voorstelling op de baan. Nu werkt hij in korte blokken. Hij is nu intensief twee à drie weken aan het toeren, waardoor we dus minder tickets op de markt hebben. Het is een compactere toer. Zijn shows blijven heel goed verkopen. Check maar onze website! In deze toer zag ik hier nog een vrijdag vrij staan. We hadden nog een avond beschikbaar, maar we vonden helaas geen zaal. Uiteindelijk zagen we dat het Casino Foyer nog vrij was. We namen contact op met Kursaal Oostende en vroegen om last-minute onze krachten te bundelen. Hij heeft een band met Kursaal Oostende. Met Nicholas deed ik al een paar honderden shows, maar zijn allereerste optreden in 2015 was in Kursaal Oostende. Hij deed dan een korte act tijdens de ‘Nacht van de Magie’. Tien jaar later zijn we er terug. Toen was dat één van zijn eerste shows op Belgische bodem. We vroegen nadien of een full-show met hem mogelijk was. In deze zaal ontstond dat idee. We zijn nu al vier of vijf tournees verder met Nicholas en meestal zijn deze zalen uitverkocht. Veel families komen met het hele gezin langs. Zijn filmpjes van de VTM-periode blijven verder leven, zodat er nieuwe generaties hem blijven volgen. Als promotor vind ik het belangrijk dat hij in korte blokjes optreedt. Heel intensief, twee à drie weken aan één stuk. Kom dus zeker af!”

Goochel je al lang?

Nicholas: “Sinds ik tien/elf jaar ben, nu ben ik 34. Ik was 24 toen ik mijn eerste theatershow bracht op het podium van Kursaal Oostende. Maar vooraf ging ik in cafés rond van tafel tot tafel. In de voorbije tien jaar heb ik veel bijgeleerd hoe je van een theater gebruik kan maken en hoe je het goochelen best kan vertalen naar theater. Er zijn veel factoren, zoals hoe kies ik iemand uit de zaal. De mensen mogen niet mt het idee zitten dat ik een handlanger uit de zaal laat meedoen. Ik gooi dus bijvoorbeeld een kussen of een papieren vliegtuig in de zaal en bij wie dat terecht komt, is die persoon de gelukkige die wordt uitgekozen. Dat zijn typische alledaagse mensen en ze vinden dat leuk. Ze maken het onmogelijke mee.”

Vertel eens wat méér over deze show.

Nicholas: “De show heet ‘Als Niets Zeker Is… Is Alles Mogelijk’. De show draait rond straffe magie. Ik denk altijd terug hoe ik als kind naar een goochelshow keek. Ik zag die dansers, rook, lasers, enz. Doe dat weg! Ik wil die trucs zien en ik wil beet genomen worden en niets ervan verstaan. Ik wil geen afleiding. Ik wil trucs tonen waarvan je denkt: daar kan er geen verklaring voor bestaan. Inhoudelijk is de show een beetje gebaseerd – als goochelaar doorheen mijn leven – hoe ik naar bedrog of deceptie kijk. Daaruit heb ik geleerd hoe wij worden bedrogen en hoe wij onszelf bedriegen. En daaruit concludeer ik dat niets zeker is, maar dat is goed nieuws, want als niets zeker is dan is alles mogelijk. We worden bedrogen, we kunnen er niet aan ontsnappen.”

Ook niet zeker dat alles lukt?

Nicholas: “Zeker! Het kan allemaal fout lopen en dus kom zeker eens live kijken. Ik heb geen toverkrachten, het zijn allemaal illusies, ook al probeer ik om het allemaal zo echt mogelijk te maken. Ik probeer het écht geloofwaardig te maken, maar uiteindelijk zijn het allemaal trucs en speel ik vals.”

Maakte je al eens mee dat iets fout liep?

Nicholas: “Zeker en vast!” Bij mij is er veel interactie. Ik probeer de mensen te betrekken in de trucs. Ik ga de zaal in, ik spreek iemand aan. Ze maken iets mee van dichtbij. Vanuit mijn perspectief is het altijd een risico om mensen erbij te betrekken. Ik ben afhankelijk hoe zij gaan handelen. De mensen nemen mijn voorwerpen vast, doen er iets mee. Dat maakt het spannend, ik vind het leuk. Er is ook een deel psychologie mee genoemd: hoe zorg ik ervoor dat ze juist handelen? Maar vooraf spendeer ik maanden aan het uittesten van een nieuwe truc. Dat is tijdens try-outs of in café met vrienden dat ik ze uitprobeer en dan mogen ze falen, maar in de show liever niet. Tijdens het laatste blok oktober/november 2024 verliep alles goed. Mijn trucs zijn heel goed.”

Pieter: “Ik beheer de mailbox van Nicholas. Veel mensen zeggen dat ze jarig zijn of zeggen dat iemand van de familie jarig is. Ze vragen om mee te doen in de show. Maar dat doen we nooit en dat zeg ik ook altijd, want moesten we dat toelaten dan neemt dat de kracht weg. Maken we op voorhand afspraken met mensen, dan is dat wel leuk en tof, maar dat doen we nooit. De mensen begrijpen dat wel wanneer ik dat uitleg. De mensen in de zaal mogen niet aanvoelen dat het afgesproken spel is. De mensen die Nicholas uitkiest zijn altijd willekeurige mensen, zonder dat die mensen daar dus vooraf van op de hoogte zijn.”

Nicholas Arnst © PADI/Patje

Je werd bekend door VTM. Je bent dus wel een bekende Vlaming, maar ik zie je nog zelden op tv en ook niet bij premières op een rode loper. Vermijd je dat een beetje of is er een andere reden?

Nicholas: “Het is niet dat ik daar niet ben in geïnteresseerd. Mijn passie is goochelen zelf, ook op tv. Ik werk al tien jaar samen met Pieter en ik heb een goede ploeg rond mij. Ik focus mij op het goochelen en ik ben daardoor heel dankbaar, zonder dat ik op tv kom. Ik steek mijn energie in de show zelf en dat blijft lukken. Tv is een andere vorm dan theater. Dat blijft mij wel aanspreken. Ik zou dat wel nog willen doen. Ik heb nog veel ideeën die ik wil uitwerken voor tv en voor sociale media. Nu ben ik echter bezig met deze show en werk ik al aan een volgende show.”

Hoeveel shows deed je al in die voorbije tien jaar?

Pieter: “Met deze show zitten we aan vijf verschillende voorstellingen. Wat de mensen niet zien, is dat hij ook vaak optreedt op privéfeesten voor o.a. bedrijven. Is het voor hem rustig in het normale circuit, dan speelt hij wel 70 keren kortere sets voor bedrijven. Hij kan de show ook Engelstalig brengen, want hij groeide Engelstalig op in Jeddah door de job van zijn papa.”

Nicholas: “Ik groeide Engelstalig op in Saudi-Arabië. In het begin van de lagere school kwam ik terecht in het Sint-Lodewijkscollege in Brugge. Daar moest ik dan in het West-Vlaams praten: ‘Stutten!’ Maar ik kon en verstond geen Nederlands. Dat was wel een moeilijke periode. Mijn tiende tot zestiende levensjaar was een belangrijke periode. Je wordt groter, maakt hechte vrienden. Mijn huidige vrienden zijn nog altijd de vrienden uit die periode in Brugge. Ik kom ook nog altijd graag terug naar Brugge. Eén van mijn vrienden gaat zelfs hier die avond de techniek doen. Waar ik nu woon? Momenteel heb ik een vrouw en een kindje. We zijn even aan het rondreizen en zoeken nog uit waar we ons gaan settelen.”

Wat vind je het leukste aan live-optredens?

Nicholas: “Ik vind er veel leuk aan. Het is een aparte manier om je te kunnen uitdrukken. Je hebt een volledige controle over de omstandigheden. Ik kan daar gebruik van maken als goochelaar. In de context van theater lukt het om effectief dat te realiseren. Er zijn geen regels. Laten we ideeën uitproberen. In een bepaalde insteek zit er iets. Je droomt iets, enkele maanden later test je dat uit en lukt het. Je kan gelijktijdig bijvoorbeeld duizend mensen in een zaal bedriegen. Dat is een uniek gevoel dat je krijgt. Dat versterkt elkaar. Daarmee speel ik graag. Het is een heel dankbare omgeving. Toen ik als tiener begon, wou ik zoveel mogelijk optreden. Ik stond op straat te goochelen. Ik stond ooit in een straat in Spanje, maar de politie kwam erbij. Andere deden dan weer mijn materiaal stuk omdat ik op hun terrein stond. Ik werd ooit ingehuurd in een café om rond middernacht een act te brengen, maar dan werkte ik voor meestal zatte mensen. Dat waren wel goede plaatsen om bij te leren. Nu ben ik zo dankbaar wanneer ik optreed. De mensen komen om mij te zien en willen magie zien.”

Ben je toegankelijk na de show?

Nicholas: “Ik maak mij iedere keer vrij om mensen op het podium te begroeten.”

Pieter: “Mensen willen hun held eens van dichtbij zien.”

Nicholas: “Ik maakte al mee dat tien jaar geleden er een kindje naast mij stond en nu stond datzelfde ‘kind’ er terug, maar die was twee koppen groter geworden. En dan toonde hij die foto van tien jaar geleden. Zalig toch! Na iedere show is er een meet & greet met mij.”

Tot slot: heb je nog een herinnering aan Oostende?

Nicholas: “Zeker en vast! We woonden in Brugge en ik kwam dan vaak surfen in Oostende. Ik vertrok in Brugge met de trein naar badstad Oostende. Ik herinner mij dat ik dan in een telefooncel mij verkleedde en dan surfen maar in de zee. Dat blijven leuke herinneringen.” (PADI)

Tickets en info voor de voorstelling op vrijdag 21 maart via nicholasarnst.be.