Bruggeling Mervyn staat met ‘Go With The Flow’ op nummer één in de Top 15 van FamilyRadio

“Jong talent bovenaan onze Top 15”, staat er te lezen op de website van FamilyRadio, waarmee ze promo maken voor dé nummer één van deze week Mervyn uit Brugge met de song ‘Go With The Flow’, geschreven door Sabien Tiels en in een productie van Filip Maertens.

“Wat ben ik zo dankbaar”, zegt de 22-jarige student Business Global Management aan Vives in Brugge. “Ik kan mij geen betere start voor mijn blokperiode en daarna m’n examens bedenken. In november was het twee jaar geleden dat mijn eerste single ‘Als Je Met Me Danst’ uitkwam. Op 19 februari 2021 volgde ‘Het Beste Aan Mij Is Zij’ en op 26 november 2021 kwam ‘Zielsveel Van Je Hou’ uit, een eerbeton aan mijn oma Nicole die op 10 oktober 2021 overleed. Oma was zwaar ziek. Vooraleer ze overleed hoorde ze nog de demo. Vandaag is het een speciale dag voor mij, want vandaag zou mijn oma 67 jaar zijn geworden. Er gaat geen dag voorbij zonder dat ik aan haar denk. Logisch, want ik werd opgevoed door m’n oma. Hoe ouder ik word, hoe meer ik besef wat zij allemaal voor mij deed. Oma zit voor àltijd diep in m’n hart.”

Voor Mervyn vordert zijn muzikale carrière langzaam. “Je hoort mij toch niet klagen. In twee jaar tijd bracht ik immers al vier eigen nummers uit. Inderdaad, geen covers, wél eigen werk. Ik doe alles in eigen beheer. De kans dat ik nationaal doorbreek is misschien niet groot, maar als ik er blijf in geloven en mij er keihard blijf voor inzetten, dan krijg ik nationaal misschien toch gehoor. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat het ooit zal lukken, want Rome is ook niet in één dag opgebouwd. Als jong artiest moet je dus ook geduld én geluk hebben.” (PADI)

‘Go With The Flow’ is te downloaden via alle grote streamingplatforms.