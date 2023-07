‘Bruggeling’ Hans Peter Janssens over ‘Minerva veur altijd!’: “Voor de allereerste keer doe ik teksttheater, zonder begeleiding van muziek… ’t was even wennen”

Tot en met maandag 14 augustus kan je nog genieten van de zomerkomedie – een billenkletser! – ‘Minerva veur altijd!’ van auteur/regisseur Jeroen Maes in het Fakkeltheater in Antwerpen. Ook Hans Peter Janssens – geboren in Brugge – uit Borgerhout speelt mee en hij mag zelfs praten in het West-Vlaams.

“Toen ik werd gevraagd voor een West-Vlaams gesproken rol in een Antwerpse komedie als ‘Minerva veur altijd!’ heb ik niet lang getwijfeld. Ik had enkele jaren geleden het succesvolle ‘Viva Minerva’ wel gezien en kende dus het werk van Jeroen Maes van vroeger. Als streekgenoot van Jeroen wist ik dat hij helemaal op mijn eigen dialect zou kunnen schrijven en dat trok me direct over de streep om mij aan mijn eerste komedie te wagen”, zegt Hans Peter Janssens. “Aangezien het ook de eerste keer is dat ik teksttheater doe was het toch even wennen aan het feit dat er geen begeleidende muziek is als ik op het podium stap. In een musical hang je volledig af van het ritme en tempo van de muziek, terwijl je in komedie veel meer vrijheid hebt maar wel afhankelijk bent van het publiek qua timing. Dat vraagt wat aanpassing, maar uiteindelijk moet je je buikgevoel volgen. Ik ben heel blij met hoe mijn personage gestalte werd gegeven. Ik voel me vooral veilig door in mijn eigen dialect de confrontatie aan te mogen gaan met zo’n iconische, talentvolle tegenspelers.”

De cast van ‘Minerva veur altijd!’. © PADI/OBI

“Wat de toekomst betreft zing ik later dit jaar en tijdens het voorjaar een aantal concertjes in het Fakkeltheater in Antwerpen. Er staat ook een herneming van ‘Charlie & the Chocolate Factory’ gepland in februari 2024. Verder zijn er ook plannen voor een nieuwe productie in 2025, maar het is nu nog te vroeg om daar concreet op in te gaan.” (PADI)

Info en tickets ‘Minerva veur altijd!”: www.fakkeltheater.be