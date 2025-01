Brihang keert als enige West-Vlaming met één MIA terug naar huis vanuit het Antwerpse Sportpaleis: “Gelukkig zingt Pommelien geen hiphop of ik stond hier niet!”

Het was onze KW-Ambassadrice Maaike Cafmeyer die aan haar provinciegenoot Brihang de MIA mocht uitreiken in de categorie ‘Beste Hiphop’. En of Brihang daar gelukkig mee was? “Machtig”, zei hij tijdens het tv-programma, waarna hij zijn team achter de schermen en zijn vrouw ook bedankte. Een tweetal uur ervoor op de ‘paarse loper’ zei hij nog tegen ons dat het nu zijn zesde of zevende MIA-uitreiking was die hij mocht bijwonen, maar dat leverde hem nog maar één MIA op. “Misschien vanavond een tweede”, glimlachte hij én dat is hem ook gelukt.

Niels Destadsbader mocht het geheel aan elkaar praten en zoals we dat van hem gewoon zijn deed hij dat op een stijlvolle manier. Het West-Vlaamse trio Compact Disk Dummies mocht een nummer live brengen en dat sloeg aan in de zaal. Het Zesde Metaal keerde niet met een MIA naar huis, want in die categorie won Pommelien Thijs. Adamo – die ook vaak in onze provincie optreedt op vraag van Concertevents uit Beernem kreeg dan weer een staande ovatie, waarna hij uit handen van Paul Michiels de ‘Life Achievement Award’ ontving. Natuurlijk mocht Adamo ook één van zijn songs brengen. In de categorie ‘Doorbraak’ stond ook de naam van Bolis Pupul, maar deze MIA ging uiteindelijk naar Maksim. De MIA voor ‘Album’ werd uitgereikt door Manu Van Acker, die niet alleen op het podium stond maar was vergezeld van een robot. Ook in deze categorie kwam de naam van Bolis Pupul voor, maar de MIA ging naar Berre uit Schepdaal. De categorie ‘Beste groep’ werd uitgereikt door Xavier Taveirne en Celine Van Ouytsel. Deze MIA ging naar Clouseau, die al 40 jaar op het podium staan.

Nadien konden we Brihang kort strikken voor een eerste reactie: “Hoe was een totale verrassing. In de vooravond zei ik inderdaad ‘vanavond misschien een tweede MIA’ én dat gebeurde ook nog. Qua populariteit in vergelijking met mijn collega’s had ik toch een kans. Moest Pommelien Thijs hiphop zingen, dan stond ik hier niet. Deze MIA is een mooie kers op de taart, na een ongelofelijk jaar datik meemaakte met o.a. drie optredens in de AB, mooie festivals. Het was een jaar boven mijn verwachtingen. En wat die MIA betreft. Vorig jaar won ik één voor ‘Artwork’, dit is de tweede en wie weet volgend jaar…” (PADI)