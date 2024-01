Brihang en Maarten Devolder enige West-Vlaamse winnaars op de MIA’s, Pommelien Thijs wint vijf awards

Voor de zestiende keer werden De MIA’s uitgereikt. Dit jaar was men te gast in het Antwerpse Sportpaleis. Vorig jaar vond het feest nog plaats in Paleis 12 in Brussel. En met hoeveel MIA’s gingen onze West-Vlamingen naar huis? Dat kon beter, zelfs veel beter voor onze West-Vlamingen. Brihang was genomineerd in zes categorieën en CAMILLE in drie, maar helaas verzilverde Brihang maar één MIA in de categorie ‘Artwork’. Gelukkig vonden we nog een West-Vlaming, die afkomstig is uit Kortrijk en nu in Gent woont. Maarten Devolder van Warhaus won het beeldje van ‘Beste Auteur/Componist’.

Presentator Niels Destadsbader mocht de volledige show van De MIA’s aan elkaar praten. Guga Baul mocht De MIA uitreiken in de categorie ‘Vlaams Populair’. En de winnaar was Hugo Sigal. “Ik had dat echt niet zien aankomen. Ik was al tevreden met de nominatie in deze categorie en nu heb ik die MIA in handen. Ik heb er geen woorden voor. Dank aan iedereen. Eén iets wil ik nog kwijt. Colleke Hierboven, dit is niet mijn MIA, maar onze MIA!” Net voor Hugo stond Portland op het podium en ook deze artiest kreeg een krop in de keel toen hij zijn naam hoorde weerklinken. Pech voor Compact Disk Dummies uit Desselgem, want de MIA in hun categorie ging naar… Regi. In de categorie ‘Hip Hop was de MIA voor Coely in plaats van voor Brihang. Gelukkig mocht Brihang nog een liedje zingen. Een song die werd opgenomen met start buiten voor het Antwerpse Sportpaleis, waarna de zanger de zaal in kwam, al zingend zijn vest uit deed en gaf aan Willy Sommers die aan de eretafels zat. Daarna zong hij verder op het podium.

Pommelien Thijs kreeg zelfs een MIA-zak om al haar awards mee te nemen. © PADI

En het bleef maar MIA’s ‘regenen’ voor Pommelien Thijs. Niels Destadsbader maakte er dan maar ‘Pommelien Prijs’ van. Ze won er in totaal maar liefst vijf! Na nog één MIA mocht ze ook ‘Erop of Eronder’ zingen. Tine Embrechts en Ella Leyers mochten nogmaals Pommelien Thijs op het podium roepen, want ze won eveneens in de categorie ‘Solo Artiest’. Geen beeldje voor CAMILLIE, wél diverse voor Pommelien Thijs. En eerlijk, laten we ze nu ook een beetje ‘West-Vlaamse noemen, want als actrice/zangeres was ze te zien in de succesvolle serie ‘Knokke Off’. (PADI & Marianne)

Maarten Devolder, afkomstig uit Kortrijk. © PADI