Bridgit uit Oostduinkerke kent 200 liedjes uit het hoofd: “Ik ben een ideaal geschenk op allerlei feesten”

De 55-jarige zangeres Bridgit alias Brigitte Callebert maakte eerst iets ergs mee in haar leven, waarna ze stilstond bij het leven en wat ze precies nog wilde bereiken. Brigitte besloot te zingen. Ze bouwde langzaam aan een zangcarrière. Ze zingt van schlager tot pop, van dans- tot luistermuziek.

Brigitte is getrouwd, heeft één dochter en woont in Oostduinkerke. Ze werkt als boekhoudkundig bediende. In haar vrije tijd zingt ze graag. “Na mijn studies begon ik te werken. Daarna volgde het gekende huisje, tuintje en kindje, al liet dat zingen mij nooit volledig los. Ik zong in de karaoke en hoorde telkens zeggen ‘dat ik daar iets mee moest doen’. Zeventien jaar geleden kregen we op familiaal vlak een zware dobber te verwerken. Mijn broer stapte immers uit het leven. Dit deed mij meer nadenken over mijn eigen leven en wat ik precies nog wou bereiken. Ik ben dan gestart met het instuderen van Engelstalige pop”, vertelt Brigitte. “Ik kocht de instrumentale versies van liedjes, leerde de tekst uit mijn hoofd en begon wat op te treden. Met Engelstalige pop is het zo dat je meestal ‘s avonds zingt en dat was niet wat ik echt wou. Ik probeerde ook eventjes in een groep, en met iemand anders samen. Ik wou echter overdag optreden, en alleen. Zo ben ik overgestapt naar een ander genre, namelijk Nederlandstalige schlager en oudere nummers. Ik zing ook een aantal Franse en Duitse nummers. Ik beschik over een repertoire voor diverse groepen. Ik stel vooraf mijn programma samen, aangepast aan het publiek dat voor mij zit: van oude Vlaamse nummers tot schlager, van pop tot dansnummers. Ik ken ongeveer 200 nummers uit het hoofd. Door corona moet ik ze wel een beetje opnieuw instuderen, maar alles komt goed. Elk nummer dat ik zing koos ik zelf uit. Ik zing met plezier. Veel nummers die ik zing zijn liedjes die ik ooit op een optreden werd gevraagd. Recent volgde ik ook een cursus spreken voor publiek, zodat ik mijn bindteksten beter kan brengen.”

Bridgit kan allerlei genres aan. © PADI/Daniël

Brigitte begon zeven jaar geleden effectief met optreden. Ze bleef dat doen tot aan de corona. “In die periode kon ik even nadenken. Ik wil graag nog zingen, maar enkel tijdens de dag. Voor mezelf is het een leuke hobby. Het is eens iets anders dan telkens achter de computer te zitten. Er zijn veel gelegenheden waarop ik kan zingen: in een rusthuis, voor een ouderenvereniging, op een familiefeest, een barbecue, wijkfeest, enz. Weet je niet wat gegeven als cadeau aan je ouders of grootouders op een familiefeest? Boek dan een optreden van mij. Als dat geen origineel cadeau is”, glimlacht Brigitte. “Ik treed anderhalf uur op met een eigen installatie voor een bereik van 100 personen onder kunstenaarsvergoeding. Vooraf kunnen we het genre afspreken. Wat ik nog wil doen? Ik nam nog geen single en een clip op. Misschien doe ik dat wel eens of misschien niet, ik zie nog wel wat er op mijn pad komt. Dit jaar word ik 55 jaar. Voor mezelf is optreden een leuke hobby. Het is even afwisselen naast mijn dagelijkse job en leven.” (PADI)

Info: 0497 30 67 28 (na 18 uur) – brigitte.callebert@telenet.be https://www.ijzersterktalent.be/talenten/Bridgit/