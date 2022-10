Bram gaat met debuutalbum ‘80’s Kid’ terug in de tijd: “Mijn slechtste eigenschap? Ik kom àltijd té laat!”

Bram – bekend van Bram & Lennert, maar eveneens bekend als boezemvriend en bandlid van Niels Destadsbader – brengt een debuutalbum ‘80’s Kid’ uit. Bram heeft een single uit ‘Te Laat’. Volgens Bram past dat perfect op zijn persoon, want hij kan maar moeilijk ergens op tijd toekomen. Hij ging er zelfs voor in behandeling, maar of dat iets uithaalde?

Als ik naar de hoes kijk, is dat een album geworden met kinderliedjes of niet?

Bram: “Nee het zijn geen kinderliedjes, de hoes is wel ik als kind. Je zit dat de kriebel voor de muziek en voor het zingen er toen al inzat. Ik vond dat wel tof omdat heel mijn album eigenlijk in het teken staat van mijn familie en de dingen waar ik de afgelopen jaren mee ben bezig geweest. Er staat een nummer op voor mijn mama, mijn kinderen en twee voor mijn vrouw en ook een nummer getiteld ‘Eighties Kid’ dat verwijst naar dingen uit de jaren tachtig die ik plezant vond. Ik was een enorme ‘Top Gun-fan. Ik vind dat nog de beste film allertijden. Alle programma’s en muziek – zoals de hardrock uit de jaren tachtig – daar ben ik enorme fan van.”

Hoe is dat idee ontstaan?

Bram: “Tijdens corona zat ik thuis niets te doen. Het voordeel is dat ik thuis mijn eigen opnamestudio heb en dus begon ik liedjes te schrijven. In eerste instantie heb ik die allemaal naar Niels (Destadsbader, padi) doorgestuurd, met de vraag of hij ze eventueel kon gebruiken. Daarvan heeft hij er twee gekozen die hij op zijn albums heeft gezet. Voor de rest zaten er liedjes bij die wel pasten bij mij, Niels zei dat ook, zeker omdat er een aantal zeer persoonlijke nummers inzitten. Voor mama en mijn kinderen, dat is zeer persoonlijk. Van daaruit is het idee gegroeid om dat allemaal te bundelen tot een album.”

Is er daar al een single van uit, ‘Te Laat’?

Bram: “Met de single ‘Te Laat’ was ik effectief te laat, dat is geen grap. Mensen die met mij werken weten dat ik af en toe eens te laat kom, bij Niels ben ik meestal net op tijd. Ik ben eigenlijk iemand die niet zo stipt is. Ik ben daar wel al eens voor in therapie geweest, maar dat heeft dus niet geholpen. Op mijn vorig werk was mijn baas psycholoog, maar het is helaas onbegonnen werk om mij te helpen. Ik slaag erin van steeds dingen uit te stellen en te laat te komen. Het grappigste is dat ik die songs samen met Joris (Metejoor, padi) heb geschreven en hij heeft het daar ook moeilijk mee. Onze tekst stond in vijf minuten op papier. We hebben elkaar daar echt in gevonden. Het was dus autobiografisch voor ons beiden. De volgende single zal waarschijnlijk de song ‘Anne-Katrien’ zijn. De song ‘Anne-Katrien heeft echt wel een West-Vlaamse link. Die song speelt zich af in Oostende. Daar ben ik als zesjarige eens op kamp geweest. Ik had een prachtige monitor waar ik verliefd op was. Haar naam: Anne-Katrien. Ik was dus verliefd als jongetje van zes op een monitor van negentien. Daarna heb ik ze nooit meer gezien.”

Bram is zondag tussen 10 en 12 uur te zien op MENT TV. © PADI/Daniël

Hoe staat uw familie tegenover het feit dat je liedjes voor hen schrijft?

Bram: “Ze zijn daar wel heel blij mee. Mijn moeder was daar wel heel emotioneel over, zeker van de muziek over haar. Ik heb dat geschreven met Milo Meskens, wat ook niet de eerste de beste is. Ik heb het dan ook aan Niels laten horen en hij vertelde me dat het een mooie tekst was. Niels kent mijn ouders ondertussen ook al goed. Die plaat is online al uit maar nog niet fysiek, daar zijn we nog een nieuwe datum voor aan het zoeken. Veel nummers gaan we ook niet meer fysiek maken, tegenwoordig is alles online, zelfs nieuwe auto’s hebben geen cd-speler mee. Enkele exemplaren kunnen we wel drukken om ze weg te geven of te verkopen bij een optreden. Het is meer een hebbeding, niet meer voor in de winkels.”

Wat vond uw vrouw van het nummer dat je voor haar geschreven hebt?

Bram: “Mijn vrouw was ook zeer tevreden met het nummer voor haar: ‘De Beste Versie Van Mijzelf’. En dat is ook wel de waarheid, want zij kent mij beter dan dat ik mijzelf ken. Ze weet dat ik altijd te laat zal zijn. Ik vind het zeer knap dat ze met mij kan samenleven. Het is de vrouw van mijn leven.”

Welke leeftijd heb je op de cd-hoes?

Bram: “Mijn mama zei dat dit tijdens een communiefeest van mijn neef was. Ik denk vier of vijf jaar. De foto straalt wat deugnieterij uit en ik vond dat wel passend.”

Hoe gaat het anders met u?

Bram: “Zeer goed! Ik had een extreem drukke zomer, de drukste ooit. Ik speelde méér dan honderd keren in drie maanden tijd. Ik heb het gevoeld dat we met ons project ‘Bram en Lennert’ enorme stappen aan het zetten zijn. Naar volgende zomer toe hebben we al tientallen optredens die al bevestigd zijn. Ik ben heel blij dat ik kan doen wat ik graag doe. Ik werk nu fulltime voor de muziek en dat is zeer mooi dat ik van mijn hobby mijn werk kan maken. Ik zie mijn kinderen nu ook veel meer, want ik kan die naar school brengen en vaak ook afhalen. Tijdens de dag ben ik immers meestal thuis.” (PADI)

