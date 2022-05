Boezemvrienden Sam Gooris en Serge Quisquater alias Sergio brengen feestelijke single ‘Een Nieuw Begin, Hé, Ho’ uit

Sinds 1989 zijn Sam Gooris en Serge Quisquater alias Sergio al boezemvrienden. Dat is maar al liefst 33 jaar lang, maar toch brachten ze samen nog nooit een duet uit. Sam deed dat wel al eens met Jettie Pallettie en Frans Bauer. Sergio werd bekend met Touch of Joy, samen met Sandy. Daarna nam hij enkel nog op speciale gelegenheden een duet op, zoals eens met Geena Lisa voor de VRT en recent tijdens de coronaperiode voor de zorg. “Verdorie, ’t is nu de eerste keer dat ik met een man een duet doe”, lacht Sergio. “Ik stond daar nog niet bij stil.” Dankzij Serge leerde Sam ook zijn vrouw Kelly Pfaff kennen. In 1999 stelde Serge Kelly voor aan Sam tijdens de opnames van Sterrenslag in… Oostende. Op 15 december 2000 trouwden ze in Zwitserland en ook nu nog zijn ze samen heel gelukkig.

We spraken met Sam en Sergio af in taverne Loanton in Affligem, waar we aan hen meerdere vragen stelden.

Van waar komt het idee om samen een single op te nemen? Wie van jullie nam het initiatief om dat te doen?

Sam: “Het was al lang een droom van mij om samen met Sergio iets uit te brengen. Tijdens de corona was er daar sporadisch sprake van. Sergio zette zijn schouders eronder en maakte er werk van. Hij werkte alles uit en deed dat voortreffelijk. Waarom met Sergio? Omdat Serge mijn beste kameraad is. In 1989 leerde ik hem kennen toen ik met mijn eerste single ‘Laat Me Nu Zingen’ optrad in zijn zaak.”

Sergio: “Voor een tv-programma konden we wel al eens iets samen doen, maar zo’n single met ons beiden was nog niet mogelijk. Wat het liedje betreft: ik werd tijdens coronatijd uitgenodigd op zo’n stream radiouitzending. Ik was de centrale gast. Ik hoorde iemand een liedje zingen, ik vond dat prachtig. Hij zong ‘Sri Lanka ‘van Jack Jersey. Dat liedje kende ik niet. Ik bleef mij daarop focussen. In mijn fantasie dacht ik aan hét liedje voor Sam en ik. Enerzijds omdat hij het al zolang vroeg, anderzijds omdat het precies een beetje in de stijl is van ‘Laat De Zon In Je Hart’ van Willy Sommers.”

Sam: “Sergio liet mij het nummer horen en die song liet mij niet meer los.”

Sergio: “We zijn eerst bij de opnamestudio Rocco in Limburg geweest om even dat nummer uit te proberen. Daarna trokken we naar Patrick Hamilton in Loppem, die ook ‘Laat De Zong In Je Hart’ en eveneens het ‘Kabouterlied’ maakte. Ik zei dat hij voor dezelfde kwaliteit moest zorgen zoals ‘Laat De Zon In Je Hart’. Ik wilde ook goede muzikanten erbij. Tekstueel stond er al een Nederlandse tekst op van iemand van het orkest van Jack Jersey. Bepaalde zinnen konden ook voor ons dienen, maar de andere tekst schreef Bart Herman. De Nederlander had het in zijn tekst over het paradijs, zon, strand, enz. Bij ons gaat het over het einde van hopelijk de coronaperiode, dat we allemaal vrij kunnen ademen, dat we terug onder de mensen kunnen komen. Die song is een nieuw begin, een nieuwe start, zonder mondmaskers, zonder thuis opgesloten te zitten.”

Was het de eerste samenwerking met Patrick Hamilton?

Sam: “Dat was mijn eerste samenwerking, ’t was een heel goede samenwerking.”

Sergio: “Hij stelt je op je gemak. Hij werkt professioneel. Super! Maar zelf werkte ik nog samen met Patrick voor andere nummers. Ik wilde een single die direct begint. zoals “Laat De Zon In Je Hart’ begint, dan hoor je al vlug tekst en dus moest onze intro wat worden ingekort.”

Moesten jullie lang zoeken naar een titel?

Sergio: “Bart Herman koos voor ‘Een Nieuw Begin’. En dan komen er twee commerciële woorden in: ‘Hé Ho!. Als ze ons nummer niet meer kennen, dan moeten ze in google maar ‘Hé’ of ‘Ho’ intikken en dan vinden ze direct onze song terug.”

Sam Gooris en Sergio © Koen Bauters

Hoop je met dit eerste duet eveneens een klassieker te hebben zoals ‘Laat De Zon In Je Hart’?

Sergio: “Willy Sommers kreeg dat ook niet van één dag hé. Nu is dat liedje al zo’n vijftien jaar oud. Die song is zijn pensioen (lacht). Het is ook die richting die we zijn ingeslagen. Alle simpele dingen zijn soms het moeilijkste. ‘Laat De Zon In Je Hart’ is een nummer dat niemand al kon evenaren, maar wij zitten er nu toch dichtbij. Het heeft de ingrediënten om ermee te scoren, maar de kok moet het nog vervolledigen. Onze koks zijn de bazen van radio en tv. Die topchefs moeten nog de menu verfijnen en ons een kans geven op tv of radio.”

Gaan jullie nu ook samen optreden?

Sam: “Op bepaalde optredens zijn we allebei geboekt en dus zullen we daar wel samen dat liedje brengen. We beschikken echter ook over een versie die Sergio alleen inzong, een versie voor mezelf, zodat we het allebei of apart kunnen zingen tijdens onze optredens.”

Twee zo’n boezemvrienden, twee zo’n fuifnummers: wanneer brengen jullie samen een cd uit?

Sam: “We willen ons nu eerst amuseren met dat duet en daarna zien we wel. Ik zie dat wel volledig zitten.”

Sergio: “Je moet realistisch blijven. Het is zo moeilijk om een single te promoten. Er zullen van een cd twee of drie liedjes scoren, de rest van de nummers zal erop staan voor Piet Snot, daar vrees ik toch voor. Ik denk dat het beter is om ons te focussen op één nummer, dan op 12 of 15 nummers op een album, want de tijden zijn veranderd hé. Probeer dat maar eens te promoten. Tot vorig jaar kon ik in mijn auto nog naar een cd luisteren, maar nu niet meer. Wie beschikt er nog thuis over een cd-speler? Fysiek is dat mooi hé, maarja… de tijden veranderen hé.”

Hoe moeilijk is het geworden in muziekland? Is het nog plezant om artiest te zijn?

Sergio: “Om iets uit te brengen tja… Qua werk en optredens hebben noch Sam noch ik te klagen. We zijn volksjongens hé. Veel meer kunnen wij niet meer aanpakken. Om iets uit te brengen en te promoten. Inderdaad, dat zijn heel andere tijden. Dat klopt. Programmamakers kiezen voor vaste waarden en om vooral de hits te laten horen, waardoor het moeilijk wordt om nieuw werk te promoten. Je moet niet beter, maar wel anders zijn. In onze sector heb je een locomotief met veel wagonnetjes. Je moet ervoor zorgen dat je de locomotief bent, dat je vooraan zit.”

Wanneer gaat voor jullie die single een geslaagde onderneming zijn?

Sam: “Wanneer we bemerken dat de mensen het nummer kennen, dat ze er plezier aan hebben, dat ze het meezingen. Wij hebben er nu al plezier in.”

Sergio: “Als je ergens komt en je hoort uw liedje draaien, dan is het voor ons geslaagd. Of wanneer men spontaan vraagt: “Zet eens dat liedje op!”

Hoe ziet 2022 individueel eruit voor jullie?

Sam: “Hopelijk mogen we in de komende maanden verder blijven optreden, dan ziet onze zomer er heel mooi uit. Samen met Sergio hoop ik veel plezier te mogen maken. Ik hoop niet dat van terug in een lockdown te zitten door een variant van het virus, maar dat we verder mogen doen zoals we nu bezig zijn.”

Sergio: “Ik zit 34 jaar in de showbizz. Ik heb nog nooit zo’n drukke zomer meegemaakt zoals nu, zelfs niet in mijn periode van Touch of Joy. Het is stoeferig, maar ’t is de waarheid. Ik heb zelfs schrik dat ik enkele organisaties zal moeten opbellen dat het niet lukt. Het wordt echt heel druk. Ik nam alles aan uit angst dat het misschien in het najaar terug gedaan kan zijn. Op papier is dat gemakkelijk, maar vorige week deed ik twee optredens en ik was al pompaf. Ik ga eens moeten meer ‘neen’ zeggen tegen cafévrienden. Ik heb nu een loopband thuis. Fitness? Ga ik naar de fitness en er loopt een schoon madame naast mij die het beter doet, dan kan ik dat niet verdragen. Ik ben dan precies een mindervalide, daar heb ik toch teveel ego voor. In 2013 moest ik wat vermageren. Ik deed aan spinning. Een gepensioneerde madame was naast mij bezig, maar die gaf geen krimp. Ik wilde méér en méér, maar ik kon niet mee. Ik moest van mijn fiets stappen en begon van de zware inspanningen te braken. Amaai hoor! Nu ga ik terug wat moeten trainen, zodat mijn gewicht weer wat zakt.”

Brachten jullie al ooit een duet uit?

Sergio: “Tijdens de corona deed ik eens een duet voor de zorgsector, maar daar bleef het bij. Na Touch of Joy deed ik dus nooit meer een duet. Waarom? Als de ene ziek is, heeft de andere geen werk hé. Euh, ik deed ook ooit wel een duet met Geena Lisa voor de VRT, maar ’t is nu het eerste duet met een man.”

Sam: “Ik bracht eens een duet uit met Jettie Pallettie en één met Frans Bauer.”

Zijn jullie echte vrienden die naar elkaar bellen als er iets is?

Sam: “Absoluut! Ik heb heel veel aan Serge. Tijdens corona deden we nachtjes door via skype.”

Sergio: “We hebben veel trefpunten. Zijn ma was kapster, mijn ma was kapster. Zijn pa was para, mijn pa was verkoper (lacht). Maar de broer van mijn pa zat in het vreemdelingenlegioen. Dat is ook al iets hé! (lacht nog luider)”

Sam: “En via Sergio leerde ik Kelly kennen. Hij kende mijn vrouwtje en hij kende mij. In 1999 stelde Serge ons aan elkaar voor tijdens de tv-opname Sterrenslag in Oostende. En ’t was direct bingo!” (PADI)

De nieuwe single ‘Een Nieuw Begin, Hé, Ho!’ van Sam Gooris en Sergio Quisquater is digitaal beschikbaar op alle streamingplatforms.