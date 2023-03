Boek en hommage musical over het iconische komische duo Gaston & Leo voorgesteld in Theater Elckerlyc

Mijlpaal voor de Vlaamse showbizz-wereld: dochters van respectievelijk Gaston & Leo kregen eerste exemplaar van overzichtsboek overhandigd en maakten kennis met Warre Borgmans en Jurgen Delnaet in de hoofdrollen van Gaston & Leo – Hommage Musical.

Op 18 maart 1993 stierf Leo Martin, meteen het einde van een iconisch, komisch duo in Vlaanderen: Gaston & Leo. 30 jaar later kwamen familie, pers en genodigden samen in Theater Elckerlyc voor de boekvoorstelling en de hommage musical over Gaston & Leo. Kobe Van Herwegen sprak de voorbije drie jaar met familie en kennissen die betrokken waren bij het ontstaan en het wedervaren van hét komische duo in Vlaanderen. Het resultaat is Gaston & Leo. Met lach en traan. Meteen ook de basis voor het script dat Kobe schreef, samen met topregisseur Frank Van Laecke en co-bezieler Dirk Van Vooren voor Gaston & Leo – De Hommage Musical, een productie van Backstage Producties. Op 16 maart werden het boek én de musical, voorgesteld aan de pers. Backstage Producties en Pelckmans sloegen de handen in elkaar voor deze gelegenheid. Ook Chantal Berghmans en Martine De Waegeneire, de dochters van Gaston Berghmans en Leo Martin – belangrijke bronnen voor boek en musical – waren erbij toen Frank Van Laecke bekend maakte dat Warre Borgmans en Jurgen Delnaet in de huid van Gaston & Leo – De Hommage Musical zullen kruipen vanaf 19 januari 2024 in Theater Elckerlyc. Producent James Cooke vatte dit unieke moment voor de Vlaamse showbizzwereld passend samen: “Iedereen verdient een musical! Maar deze grootmeesters in de humor verdienen niet alleen een musical, maar ook een uitgebreid boek met veel fotomateriaal en een volledig carrière-overzicht! Een ultieme hommage voor beide heren, wat zouden ze fier zijn.”

© JO

Bezieler Dirk Van Vooren en regisseur en co-auteur Frank Van Laecke gaven meer uitleg over de hommage musical die vanaf 19 januari 2024 te zien zal zijn in Theater Elckerlyc. Backstage Producties mag rekenen op een indrukwekkend creatief team met Frank Van Laecke als regisseur en co-auteur. Kobe Van Herwegen als medeschrijver aan de musical, Martin Michel als choreograaf en Thomas Vanhauwaert die de leiding zal hebben over het live orkest. Want jawel, deze musical wordt gebracht met live-muziek in de sfeer van de Vlaamse klassiekers uit de jaren ’70, ’80 en ’90. Frank Van Laecke is bijzonder overtuigd van het concept van deze hommage musical: “Twee iconen. Twee reuzen. Twee vrienden. Ups en downs. Gaston en Leo. 1 + 1 = 3 Hoe een toevallige ontmoeting kan leiden tot een groot verhaal. Met een lach en een traan. De hommage musical gluurt in de coulissen van Vlaanderens grootste komieken en toont ons de mannen achter het duo.” Niemand minder dan Warre Borgmans en Jurgen Delnaet vallen de eer te beurt om deze twee Vlaamse iconen tot leven te brengen in de musical. Een bijzonder moment ook voor Chantal Berghmans en Martine De Waegeneire, de dochters van Gaston Berghmans en Leo Martin. (PADI)

© Jo

Het boek ‘Gaston &Leo, Met lach en traan’ is nu beschikbaar viawww.pelckmansuitgevers.be. Vanaf 19 januari 2024: ‘Gaston & Leo – De Hommage Musical’ in Theater Elckerlyc, Frankrijklei 85-87 in Antwerpen in een productie van Backstage Producties. Ticketprijzen: 75 (VIP) 55, 45 en 35 euro. www.backstage-producties.be