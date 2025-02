BlitZ-zanger én adoptiepapa Pieterjan Beheydt deelt zijn 11 jaar wachten op vaderschap in een podcast

Hoe word je als homoman papa? Die vraag kreeg Pieterjan Beheydt (39) uit Otegem de afgelopen jaren ontelbare keren. Zijn adoptietraject duurde 11 jaar en was een rollercoaster van hoop, teleurstellingen en doorzettingsvermogen. Omdat hij merkte dat er weinig open gesprekken over dit thema waren, besloot hij zijn verhaal te delen in een podcast.

Pieterjan (samen met Jens Declerck uit Meulebeke bekend als het BlitZ-duo) neemt in ‘Papa Plan’ de luisteraars mee door zijn volledige traject:, van de eerste wens tot de ultieme ontmoeting met zijn dochter. Maar hij vertelt dit verhaal niet alleen. Hij gaat in gesprek met vrienden, experts en ervaringsdeskundigen zoals Guy T’Sjoen, de pleegzorgdienst, adoptiedienst en andere wensouders. Samen bespreken ze de realiteit van adoptie, pleegzorg, draagmoederschap en de vele obstakels die op het pad naar ouderschap kunnen liggen.

Waarom deze podcast?

“Er zijn steeds meer manieren om een gezin te vormen, maar de weg ernaartoe blijft voor veel mensen een complex en vaak eenzaam proces. ‘Papa Plan’ biedt een eerlijke en persoonlijke inkijk in die zoektocht, met aandacht voor de emotionele, praktische en maatschappelijke aspecten. Ik hoop door openhartig te praten taboes te doorbreken, herkenning te bieden en gesprekken op gang te brengen”, zegt Pieterjan. (PADI)

De eerste aflevering van ‘Papa Plan’ is vanaf nu te beluisteren op Spotify, Apple Podcasts en andere podcastplatformen of via www.papaplan.be – Wekelijks is er op dinsdag een nieuwe aflevering.