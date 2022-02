Billy Ocean voegt extra concert toe op 22 september in Kursaal Oostende

Na een uitverkochte De Roma voegt Billy Ocean een concert toe op 22 september in Kursaal Oostende.

Over nostalgie gesproken! Weinig artiesten vatten zo goed die heerlijke jaren ’80 sound als Billy Ocean. Met hits als ‘Loverboy’, ‘Love Really Hurts Without You’, ‘Get Outta My Dreams’, ‘Get Into My Car’ en natuurlijk het onsterfelijke ‘When The Going Gets Tough’ (uit ‘Jewel Of The Nile’) kampeerde hij in de late jaren ’70 en doorheen de jaren ’80 wekenlang aan de top van de internationale hitparades.

Ondertussen zijn we een paar decennia verder, verkocht Billy Ocean meer dan 30 miljoen platen en heeft hij een klein dozijn gouden en platinum albums op de kast staan. Met ‘Here You Are: The Best Of Billy Ocean’ blikte hij vorig jaar dan ook tevreden terug op een rijkgevulde carrière. Maar Billy Ocean is nog lang niet van plan om met pensioen te gaan. Bij zijn laatste Belgische passage waren de aanwezigen het er roerend over eens: op een podium geeft Billy de jongere garde zonder pardon het nakijken.

Wat de wereld nu nodig heeft is hoop, en Ocean stelt niet teleur. Zijn meest recente album ‘One World’ opent met het optimistische ‘We Gotta Find Love’, een met strijkers overladen synthpopjuweeltje met enkele mooie gospeltinten en een ontroerende soulvolle en bitterzoete zang. De titeltrack is pittig. Een funky oproep met wat merkwaardige elektronische bliepjes, sommige die klinken als een Speak and Spell. Maar Ocean’s boodschap is duidelijk en oprecht. All Over The World’ is een reggae-achtige anthem die oproept tot wereldwijde eenheid. (PADI)

De ticketverkoop start op vrijdag 18/02 om 10 uur via kursaaloostende.be.