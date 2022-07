Bijna 13.000 mensen genieten van ‘Night of the Proms Summer Edition’ in Koksijde

Koksijde was op donderdag 28 en vrijdag 29 juli voor de derde keer het prachtige decor voor de Night of the Proms Summer Edition. Katrina (bekend van Katrina & The Waves), Metejoor, Umberto Tozzi (op donderdag), Mama’s Jasje (op vrijdag), Natalia, Kate Ryan en Bart Peeters zorgden samen met het Antwerp Philharmonic Orchestra onder leiding van de Braziliaanse dirigente Alexandra Arrieche voor twee schitterende concertavonden

Night of the Proms Summer Edition – de zomerse uitgave van de Antwerpse Night of the Proms in het najaar – tekende dit jaar opnieuw voor twee uitverkochte concertavonden op het kerkplein voor de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk in Koksijde. Bijna 13 000 mensen genoten er van de combinatie van klassiek en pop. “Na de eerste avond stond de telefoon in Koksijde roodgloeiend en hebben we voor de tweede concertavond een beperkt aantal extra zitplaatsen gecreëerd”, vertelt Peter Bruneel, eventmanager van gemeente Koksijde.

Metejoor en zus © PADI/Daniël

Na ‘F1 Ouverture’ en ‘Masquerade Suite ‘ door het Antwerp Philharmonic Orchestra zorgde de jonge en extreem getalenteerde Long Dieusaert (21) uit Koksijde met het betoverende ‘Chopin Piano Concerto’ voor een eerste muzikaal hoogtepunt in Koksijde. Metejoor & zus Lisa knalden met de hits ‘1 op een miljoen’ en ‘Rendez-vous’, waarna Bart Peeters het publiek opriep om mee te zwaaien met ‘Zomerdagen’ en te dansen op ‘Lepeltjesgewijs’.

Katrina © PADI/Daniël

Hierna nam Katrina (van Katrina & The Waves) de fakkel over en warmde het kerkplein verder op met ‘Love Shine A Light’ en ‘Walking on Sunshine’. Umberto Tozzi verraste donderdag met indrukwekkende vertolkingen van ‘Ti Amo’, ‘Gente Di Mare’ en de absolute publiekslieveling ‘Gloria’. Helaas moest de wereldster de tweede concertavond voor familiale redenen halsoverkop vertrekken en werd hij zeer last-minute vervangen door Mama’s Jasje. Peter Van Laet vertuigde Koksijde met oa. “Als de dag van toen” en “Aan en uit”.

Mama’s Jasje alias Peter Vanlaet

Het eerste deel van de concertavond werd door John Miles Jr. afgesloten met ‘Music’, een emotioneel eerbetoon aan zijn overleden vader, John ‘Mister Proms’ Miles. Het was in Koksijde dat hij zijn allerlaatste show bracht vorige zomer.

En wat een volk! © PADI/Daniël

Na een korte pauze startte traditioneel het tweede deel met de herkenningsmelodie van de populaire televisiereeks ‘Windkracht 10’ waarna het lokale talent Kaatje Bailleul (aka Son Del Corazon) (39) het podium kreeg met een eigen geschreven nummer. Kate Ryan zette het feest moeiteloos verder met de hits ‘Voyage Voyage – Je ‘t Adore’ en ‘Desenchantée’.

Natalia, ze ‘jeunde’ zich. © PADI/Daniël

Na Kate Ryan zorgde Lisa met de Whitney Houston-cover ‘I Have Nothing’ voor kippenvel. Ze verbaasde iedereen met haar feilloze zang. Tot slot stuurde Natalia het publiek met de hits ‘Hear That Sound – Higher than the Sun – Boom’, ‘I Want You Back’ en ‘I’ve Only Begun To Fight’ de warme zomernacht in.

“Het enthousiaste publiek, onze prachtige artiesten, de uitstekende sfeer op het plein… alles was perfect de laatste twee avonden”, zegt Jan Vereecke van Night of the Proms. “We hebben met veel mensen naar deze derde editie toegewerkt en het is dan ook fantastisch om te zien dat het publiek van elke seconde geniet en helemaal opgaat in de muziek en de sfeer. We zijn de gemeente Koksijde dankbaar om dit samen met hen te kunnen waarmaken.”

Na deze grandioze concertavonden is het aftellen naar Night of the Proms dit najaar in het Sportpaleis op 18 en 19 november. Hier staan oa. Axelle Red, Kool and the Gang, Amy Macdonald, Nik Kershaw, Metejoor en YolanDa Brown op de affiche. (PADI)

