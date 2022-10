Bezoekers voor modeshow én optredens van Gio Vano, Gene Thomas en Bjorn Verhoeven kregen gratis wat bloot erbij

De ‘Ladies Night’ van donderdagavond in zaal Owla in Brugge zal nog lang blijven nazinderen bij de talrijke aanwezige vrouwen. Dit niet enkel door de sterke optredens van Gio Vano, Gene Thomas en Bjorn Verhoeven, maar ook door de kelners die de drankjes aan de tafels brachten. Inderdaad, er was wat bloot te zien en dus mochten deze drie heren ook vaak poseren bij vrouwelijk schoon.

“Geen mannen, enkel vrouwen”, zei de organisatie en naar we van onze contacten vernamen, waren er inderdaad maar heel weinig mannen present. Dé vrouwen stonden centraal en dus werden die in de watten gelegd door Zowie Hayen en Mon De Rijck van zaal Owla in Brugge. De aanwezigen kregen Kirr en talrijke hapjes, waarna ze konden genieten van de modeshow van het Brugse modehuis Lilola. “Wàt een prachtige kledij”, liet een aanwezige vrouw per sms aan ons weten. Ook ex-Miss België & actrice Justine De Jonckheere liep mee op de catwalk.

Gio Vano op het podium. © GSM Sonja

Na Gio Vano uit Handzame mocht Gene Thomas de vrouwen inpalmen met zijn wondermooie stem en dito verschijning. Als toetje mochten zelfs meerdere vrouwen op het podium plaatsnemen. Muzikaal werd de geslaagde avond afgesloten met Bjorn Verhoeven, bekend als radiopresentator en DJ bij radiozender Nostalgie.

Gene Thomas in zaal Owla in Brugge. © GSM Maryam

Gene Thomas © GSM Maryam

Ook deze dames wilden een herinnering. © GSM Sonja

Maar wàt ook belangrijk was: de bediening! De dames die aanwezig waren, hadden nooit gedacht dat er daar kelners in ontbloot bovenlijf zouden bestellen. De drie heren werden gekeurd en goed bevonden, waarna ze meermaals op de foto mochten met aanwezige dames. Besluit: naar wij vernamen via sociale media én via onze contacten van meerdere dames ging iedereen heel tevreden naar huis terug. “Alles was tot in de details uitgewerkt, écht schitterend gedaan”, zei één van onze vrouwelijke aanwezigen. (PADI)

Het Brugse modehuis Lilola zorgde voor de modeshow. © GSM Sonja

Nog een leuke herinnering. © GSM Sonja

Op zondag 16 oktober is er vanaf 14 uur ‘Schlagertje Vier’ in dezelfde zaal Owla, Blikske 3 in Brugge, met optredens van Luc Steeno, Jacky Lafon, John Leo en Lisa Del Bo. Deuren open vanaf 12 uur. Eén toegangskaartje kost 19 euro.

© GSM Sonja

Een onvergetelijk moment! © GSM Maryam