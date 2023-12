Bewonder de ‘Kerstmagie’ in acht kastelen in België, waaronder ook in Kasteel du Parc in Vlamertinge

Op vrijdag 8 december openen om 18 uur 8 kastelen in België (6 Vlaanderen + 2 Wallonië) de poorten voor de nieuwe editie van het betoverende familiespektakel ‘Kerstmagie’. In West-Vlaanderen kan het publiek zich tot en met 26 december 2023 helemaal onderdompelen in de kerstsfeer en op ontdekkingstocht gaan in Kasteel du Parc in Vlamertinge (Ieper).

Tijdens deze prachtige, interactieve theaterwandeling met live acteurs kunnen de bezoekers zich onderdompelen in het gloednieuwe verhaal ‘De Vijf Zintuigen van Kerstmagie’. Er werd de voorbije weken hard gewerkt door het plaatselijke team en de vrijwilligers om het Kasteel du Parc om te toveren tot een waar kerstpaleis. Ook de acteurs en actrices die schitteren in deze unieke theaterbeleving doorheen Belgisch erfgoed, werden per locatie gecast uit de lokale/regionale bevolking. Er werken méér dan 1.100 medewerkers/vrijwilligers/acteurs mee in de 8 kastelen. (PADI)

Kasteel du Parc – Hospitaalstraat 28 – 8908 Vlamertinge (Ieper)