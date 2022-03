Bert Van Renne: “In een relatie ben ik trouw, maar als vrijgezel ga ik graag op stap”

Bert Van Renne woont in Gent, maar komt vanaf de zomer vaak naar Oostende waar zijn ouders een appartement kochten op de achtste verdieping met zicht op het voetbalstadion van Oostende. Bert ziet het zitten om tijdens het voetbalseizoen vaak af te zakken vanuit Gent naar Oostende om vanop die hoge locatie de voetbal mee te pikken. Maar dat is toekomstmuziek, want intussen is hij naarstig bezig aan zijn album dat in mei uitkomt. Zijn jongste single heet ‘Sloop de muren’.

“Tijdens de laatste lockdown stond daten vaak in mijn agenda. Ik trok weleens op wandeldate. Mijn vriendin vroeg: wat hebben we nu aan elkaar? Doen we samen verder of niet? Ze zei dat ze het rustig aan deed en dat ze een muurtje rond haar had opgebouwd. Ik vond dat een heel mooie beeldspraak. Eén dag later schreef ik het liedje ‘Sloop de muren’.”

De 33-jarige Bert ziet er een deugniet uit, toch op het gebied van de liefde. “We zijn al een half jaar aan het daten. Wanneer ik echter bij iemand ben, dan ben ik heel trouw. Ben ik vrijgezel, dan ga ik graag op stap.” In november jl. kwam de single ‘Jij & ik’ uit. Nu zingt Bert ‘Sloop de muren’, de voorloper van zijn album dat in mei uitkomt. “Het is inderdaad mijn eerste album onder de naam Bert Van Renne. Ik ben al tien jaar bezig. In 2013 bracht ik al na The Voice mijn eerste single uit. Dit gebeurde allemaal onder White Bird. Toen bracht ik ook een cd uit. Mijn volgende cd is één met allemaal eigen nummers. De liefde is een rode draad, maar ik schrijf over verschillende dingen. Vorig jaar schreef ik zelfs een liedje over co-ouderschap. Ik maakte een clipje met de moeder van mijn dochter. Zo toon ik aan dat co-ouderschap goed kan lopen, indien je met elkaar goed blijft communiceren. We zijn live dat gaan spelen op Radio 2 met mijn vader aan de piano, ik op gitaar, mijn dochter en ik zongen dat lied. Vanessa Vanhove kreeg zelfs wat traantjes in de ogen. Ons optreden zorgde voor een boost op de site van Radio 2”, besluit Bert, die ook nog wel eens naar Kortrijk komt omdat er daar een tante woont. (PADI)