Berre: van Vlaanderen Muziekland in Kortrijk via het Beach Festival in Nieuwpoort naar misschien ook dé trofee Radio2 Zomerhit in Blankenberge

Maandagavond was Berre nog op het podium van Vlaanderen Muziekland in Kortrijk te vinden voor de tv-opname, die op donderdag 27 juli te zien is op Pickx+. De 22-jarige singer-songwriter uit Schepdaal zit met een drukke zomer én dit na een méér dan geslaagd 2022 waar hij een gigantische doorbraak kende met ‘Say My Name’, met dank aan TikTok. Berre heeft drukke weken voor de boeg, met talrijke optredens. Zo stond hij al op 30 juni jl. op Rock Werchter. Op vrijdagavond 4 augustus is hij te gast op het Beach Festival in Nieuwpoort. En wie weet wint Berre wel de Radio2 Zomerhit 2023 op zaterdagavond 19 augustus in Blankenberge, want hij is met zijn nieuwe song ‘Kissing Strangers’ één van de 20 genomineerden.

Vorig jaar had je een drukke zomer. Ik kijk eens naar je agenda én ook de komende weken is het heel druk. Geraak je dat al een beetje gewoon?

Berre: “Ik word het gewoon dat de zomer druk is en dat ik in die periode niet meer op vakantie kan gaan. Het is nu wel een andere zomer, want ik sta met een band op een podium. We staan op heel wat leuke festivals, zelfs als headliner en dat is toch wel eens terug iets anders. Maar ondanks de drukte geniet ik van de zomer.”

Via TikTok werd je een bekend artiest. Je bent misschien zelfs een voorbeeld geworden voor veel jongeren die dat ook proberen. Krijg je veel vragen daarover?

Berre: “Ja hoor! Maar ook ik heb TikTok nog niet door. Ik weet niet hoe het komt dat er één video van mij wel viraal gaat, terwijl een andere video dan weer niet viraal gaat. Mensen vragen aan mij tips, maar ik weet het echt zelf niet hoe het daar werkt. Het is dus moeilijk om enige feedback daarop te geven.”

Blijf je muzikaal dezelfde weg bewandelen zoals je begon of moet je nu meer luisteren naar de mensen van je platenfirma Universal Music waarmee je samenwerkt?

Berre: “We maken wel samen een keuze over de volgende single, maar het hele schrijfproces, over wat ik schrijf en hoe ik het schrijf dat blijft mijn werk. Dat werd ook vooraf zo afgesproken. Ik maak muziek dat ik wil maken. Ik ga nooit een liedje maken dat ik moét maken. Als de platenfirma mij zou opdragen van bijvoorbeeld een kinderliedje te maken, dan ga ik dat niet doen. Ik wil er een goed gevoel bij hebben. Ik schrijf wel eens 20 dagen na elkaar nieuwe liedjes. Tips van bijvoorbeeld de platenfirma of anderen uit mijn entourage zijn altijd wel welkom, maar hulp van buitenaf wordt mij nooit opgelegd.”

Wat is je mooiste muzikale moment?

Berre: “Oei, dat is een moeilijke! Onlangs was Rock Werchter wel een mooi moment. Het is een festival waar iedere artiest graag eens wilt staan. Ik opende in de mainstage en dit op een middag. Normaal liggen de meeste festivalgangers dan nog met een kater in hun bed, maar er kwam zoveel volk af naar m’n optreden. Ga je dan het podium op, zie je dan dat de tent vol is en verneem je nadien dat de mensen zelfs niet meer naar binnen konden, dan is dat wel een magisch moment. Het voorbije jaar was echter heel crazzy. Er zijn al zoveel magische momenten geweest, maar dit is toch wel een hoogtepunt. Misschien om dat het nog vers in m’n geheugen zit.”

Naar wat kijk je uit in deze zomerperiode?

Berre: “Vakantie (lacht)! Een goede vraag. Na dit optreden in Kortrijk hebben we twee weken rust qua festivals alvast, maar daarna kijk ik ontzettend uit om met mijn band te kunnen optreden op festivals. De bandleden zijn supergoede maten geworden. Het is heel fijn om met hen samen te werken.”

Je bent genomineerd met ‘Kissing Strangers’ voor de Radio2 Zomerhit 2023. Hoe hoog schat je uw kansen in, wantja de concurrentie is groot.

Berre: “Vorig jaar was ik ook genomineerd en toen wist ik al dat ik niet zou winnen. Het was mijn eerste liedje dat nog maar weinig mensen kenden. Dat de mensen stemden voor mij was echter al heel mooi, zelfs een beetje gek. Dit jaar ben ik terug bij de 20 genomineerden Misschien geraak ik opnieuw bij de laatste tien, maar ik ben er terug al praktisch zeker van dat ik dit niet zal winnen. Ik ben er zelfs 100% zeker dat ik dit niet zal winnen, maar genomineerd worden is ook al heel mooi meegenomen. En zoals je zei: de concurrentie is groot. Sommige artiesten hebben al veel meer muzikale jaren achter de rug en ze hebben een sterkere fanbase opgebouwd. Maar je weet maar nooit hé!”

Wat mogen we nog verwachten van je in het najaar van 2023 en zelfs in de volgende jaren?

Berre: “Euhh… ik weet niet of ik al bepaalde projecten concreet mag zeggen. Na de zomer zullen we echter niet direct stoppen met optreden, dàt mag je nu al weten. We zijn bezig met bepaalde dingen te plannen, maar dat blijft nog onzeker tot heden. Ik hoop op een tour, wie weet een album, maar vooral ook veel nieuwe muziek schrijven.” (PADI & Jens)

www.berre.be – Te zien op donderdag 27 juli op Pickx+.