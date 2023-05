Berre ontvangt gouden award voor ‘Better off Alone’

‘Better Off Alone’ werd uitgebracht in september 2022, en het duurde niet lang voordat deze tweede single ook een fanfavoriet werd. Het pakkende nummer en de ongelooflijke zang van Berre trokken al snel de aandacht. De inspiratie voor ‘Better Off Alone’ komt voort uit een persoonlijk verhaal van liefdesverdriet en verlies, wat resulteerde in een krachtig en ontroerend nummer. Berre mocht voor het succes een gouden award in ontvangst nemen.

De single kreeg productionele hulp van Edd Holloway, die eerder samenwerkte met Lewis Capaldi, Dean Lewis en Calum Scott. Berre zijn succesverhaal heeft hij te danken aan TikTok, want via het sociale mediaplatform verzamelde hij op eigen houtje miljoenen views voor zijn covers. Zijn eerste single ‘Say My Name’, die ondertussen ook platina is, was meteen een schot in de roos. Vier dagen na de release had de song de tweede plaats te pakken in de Belgische Shazam-hitlijst. Na tien weken was ‘Say My Name’ de meest gedraaide single van het land en stond het meer dan dertien weken in de top 10 van de Belgische airplay charts.

De afgelopen maanden stond Berre voor het eerst als headliner op zijn eigen clubshows. De zomer van Berre ziet er minstens even rooskleurig uit. Hij zal namelijk te zien zijn op een hele reeks festivals: 26 mei (Peerse Feesten, Peer) – 24 juni (Denderpop, Dendermonde) – 25 juni (Genk On Stage, Genk) – 7 juli (Vijverfestival, Dilbeek) – 8 juli (Moen Feest, Zwevegem) – 9 juli (Rock Zottegem) – 4 augustus (Beach Festival, Nieuwpoort) – 5 augustus (Suikerrock, Tienen) – 6 augustus (Paal op Stelten, Beringen) – 24 augustus (Zomer Willebroek) – 26 augustus (Hestival, Heist-Op-Den-Berg) – 30 augustus (T-Day, Essen) en 16 september (Lolands, Scherpenheuvel). (PADI)

www.berre.be