Berre krijgt gouden plaat uit handen van Guy Garvey

Berre beleefde zonet de zotste zomer van zijn leven, waaronder ook heel wat optredens tijdens ‘Zomerhit’ en ‘Tien-om-te-Zien’.

Wat begon met covers posten op TikTok om de quarantaine-verveling tegen te gaan, resulteerde in een half miljoen trouwe volgers op dat platform en – in mei van dit jaar – in een eerste eigen single ‘Say My Name’. Met die debuutsingle schopte hij het deze zomer tot een finaleplaats bij ‘Zomerhi’t, was hij meermaals te gast bij ‘Tien-om-te-Zien’, mocht hij zijn jongensdroom waarmaken op Pukkelpop en bestormde hij de Belgische charts. ‘Say My Name’ was 10 weken na release de meest gespeelde single op de Belgische radio en kampeert nu al weken in de top 10 van de best gestreamde en gedownloade singles in België.

Afgelopen weekend, nadat hij een memorabele show speelde voor een overvolle clubtent op Crammerock, was het tijd voor een ander memorabel moment: Berre mocht er – als kers op de taart van zijn bijzondere zomer – een gouden plaat in ontvangst nemen voor zijn hitsingle ‘Say May Name’ en dat uit handen van niemand minder dan Guy Garvey van elbow. Voor alle Berre-fans is er alvast nog dit goede nieuws: zijn tweede single ‘Better of Alone’ komt er snel aan! (PADI)