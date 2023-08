Berre is met ‘Kissing Strangers’ genomineerd voor de Radio2 Zomerhit: “Winnen zal ik niet doen. Ik ben nog zo jong in de muziekwereld”

In 2022 beleefde Berre de zomer van zijn leven. Met ‘Say My Name’ was hij genomineerd voor de Radio2 Zomerhit 2022. Hij stond op de podia van ‘Zomerhit’ en ‘Tien-om-te-Zien’. Voor Berre waren dat allemaal onvergetelijke momenten. We zijn nu één jaar later en hetzelfde herhaalt zich. Nu staat Berre met ‘Kissing Strangers’ terug bij de 20 genomineerden van de Radio2 Zomerhit. Hij staat eveneens op de podia van ‘Zomerhit’ en ‘Tien-om-te-Zien’.

Ik weet al wat je op mijn vraag zal zeggen, maar ik vraag het toch even: wat zijn je herinneringen aan de Radio2 Zomerhit?

Berre: “Vorig jaar werd ik genomineerd met ‘Say My Name’en mocht ik dus deelnemen. Dat was heel fijn, maar ook heel stressy. Dit jaar begon ik eraan met minder stress, omdat ik in het voorbije jaar al vaak kon optreden en dus méér ervaring kon opdoen. Ik heb veel goesting om op te treden.”

Dat moet voor je deugd doen: de tweede nominatie op rij.

Berre: “Inderdaad, dat was dan ook wel heel spannend. Met die eerste single ‘Say My Name’ was het heel goed dat ik genomineerd was. Dit jaar wist ik niet of ik met ‘Kissing Strangers’ genomineerd zou worden of niet. Om dan die nominatie te krijgen, is dat super.”

Een duidelijk bewijs dat je in het voorbije jaar ook al goed bezig was. Dat verliep voor jezelf al schitterend.

Berre: “Het was voor mij een crazy, geweldig jaar. Ik heb al keiveel genoten en mocht superveel leuke muzikale dingen doen. Er komen ook een paar dromen uit. Onlangs was ik nog in Los Angeles voor schrijfsessies, dat was super. En nu Zomerhit. Dit allemaal door die muziek. ‘Say My Name’ ging goed, maar dat die andere nummers ook goed zouden scoren, had ik niet verwacht. Het is natuurlijk anders, maar tot op heden lukt het nog allemaal.”

Berre in gesprek met Zita en Niels. © PADI/Daniël

Je gaat er nu vooral van genieten. Je zit bij de 20 genomineerden, maar hoop je stiekem ook om bij de eerste tien te geraken?

Berre: “Iedereen hoopt daarop. Ik weet niet hoe het zal verlopen, maar ik doe toch regelmatig een oproep om te stemmen. Bij deze: stem gerust! Als het niet zo is, ik gun het iedereen. Velen zijn al heel lang bezig, sommigen zijn nieuw. Ik denk dat iedereen een plekje verdient. Winnen zal ik niet doen. Waarom niet? Ik zal mijn best doen om goed te scoren, maar ik ben nog zo jong in de muziekwereld. Ik bracht nog maar vier liedjes uit, ik heb nog niet de fanbase die andere hebben. Ik denk wel dat er veel mensen meestemmen, maar die zich toch nog afvragen wie ik ben. Er is voor mezelf nog veel ruimte om te groeien. Ik ga niet voor de overwinning, maar ik ga wel mijn best blijven doen.”

Hoe goed voel je je bij Universal Music?

Berre: “Heel goed, ik werk samen met een superfijn team. Alles is in samenspraak. Er wordt geluisterd naar mij. Ik weet dat ik nooit iets zal moeten uitbrengen waar ik persoonlijk niet achter sta. En het gebouw waarin Universal Music zit, is werkelijk een prachtige locatie.”

Je zei net dat je niet gaat winnen. Wie zie jij dan wel winnen?

Berre: “Och, geen idee… Ik denk dat Pommelien wel een kanshebber is. Misschien ook Maksim. We zijn goede buddy’s, ik gun hem dat. Aaron maakt ook een kans. Ik kan het moeilijk inschatten. Er zijn er heel veel die ik het gun. Misschien eindigen ze wel allemaal op één (lacht).”

Breng je in het najaar nog nieuw werk uit?

Berre: “Ik hoop van wel. Dat is afhankelijk van de afwerking. Dat kan soms een lange periode duren, omdat ik alles perfect wil afwerken. Ik breng hopelijk in het najaar nog iets uit, maar wat het zal worden: dat weet ik nog niet. Nu focus ik mij vooral op de zomer en na de zomer werk ik dan verder aan een nieuwe single.” (PADI)

Berre is te zien op zaterdag 12 augustus om 20.45 uur op VRT 1 en VRT Max. Treden ook nog op: K3, Guusje & Bazart, André Hazes, Nathan Dawe & Ella Henderson, Lady Linn, Get Ready!, Aaron Blommaert, Grace & Francisco, Zara Larsson, Regi feat. Maxine, Las Ketchup – www.berremusic.be