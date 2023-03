Berre en Ozark Henry maakten het publiek gelukkig in Kursaal Oostende

Berre en Ozark Henry stonden op het podium van Kursaal Oostende in een organisatie van PMLE. Wil je weten hoe het verliep? Lees dan hieronder het verslag van onze medewerker Simon, die present was.

Voor de mensen die Berre niet kennen. Op de leeftijd van 21 jaar maakt Berre Vandenbussche op een ongelooflijke manier covers van bekende en ook wat meer onbekende nummers. Met een geweldige stem en zijn rauwe timbre is dat uniek voor zijn leeftijd. Berre kreeg de eer om het publiek op te warmen voor het concert van Ozark Henry. Daar was Berre zeer blij mee. Hij bedankte Ozark Henry en zijn publiek hier meermaals voor. Berre startte met zijn hit ‘I Am Lost’. Dit zette meteen de toon voor de avond. Samen met een cello en een piano konden ze het kursaal van Oostende inpalmen. Berre liet een zeer dankbare maar ook bescheiden indruk na. Hij bracht ook zijn eigen versie/cover van Billie Eylish ‘Lovely’. Dit was een pakkend moment in de zaal. NBa dit liedje kregen we “Better Off Alone’ te horen. We kregen ook zijn nieuwste hit ‘Thrill Of It All’ te horen. Berre bracht ook een nieuwe song die nog niet uit is, en daarvoor leerde hij speciaal piano spelen. Zijn laatste song was het bekende liedje ‘Say My Name’.

Ozark Henry © gsm Lisie

Na de pauze begon Ozark Henry stevig aan zijn optreden. Hij zei van in het begin dat dit een feestje ging worden en dat was het ook. Het concert stond in het teken van zijn 20-jarig jubileum van zijn succesvolle plaat ‘Birthmarks’. Deze plaat stond maar liefst 90 weken in de Ultratop en werd bekroond met dubbel platina. Kursaal Oostende stond letterlijk op zijn kop. Ozark Henry trakteerde ons op hits zoals: ‘Sweet Instigator, ‘Word Up’,’Intersexual’, ‘Radio’, ‘This Ones For You’, ‘Rescue’… Tussen bepaalde liedjes was er een leuke dynamische sfeer tussen Ozark en het publiek met hier en daar een lachje, een mopje of gewoon Ozark die in het publiek rondliep zodat fans konden meezingen en hem toejuichen. Ozark hield zijn woord, want hij zei: we gaan er een leuke avond van maken met hits van mijn nieuw album maar ook met hits die al iets minder jong zijn (sommige al 25 jaar oud). Hits zoals ‘Seaside’, ‘Weekenders’, ‘I’m Your Sacrifice’ kwamen voorbij. Bij het liedje van ‘This Ones For You’ stond de zaal volledig recht met een staande ovatie tot gevolg.

Ozark Henry © gsm Lisie

Nogmaals eens het bewijs dat Ozark Henry zich thuis voelt op het podium en hij met alle gemak alle hoge noten aankan die met dank door alle aanwezige fans werd onthaald. (PADI & Simon)