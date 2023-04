Benny Scott stopte in december 2022 met zingen: “Spijtig dat er niemand mij opvolgt en verder zingt in de Brugse taal”

In december 2022 stond Benny Scott (83) de laatste keer op het podium in Brugge. Hij vond dat de tijd was aangebroken om te stoppen en dus zei hij tijdens een show adieu aan zijn publiek. Benny is dankbaar voor zijn carrière, waarin hij heel wat Brugse liedjes op het (nationaal) publiek los liet. Momenteel verveelt de gewezen zanger zich helemaal niet, want hij bezit een gigantisch archief van singles, lp’s, cd’s… die hij nu aan het opkuisen en ordenen is.

Op zondag 7 mei is Benny Scott te zien bij ‘Herbert op Zondag’ op MENT TV. De joviale zanger was te gast bij West-Vlaming Herbert om te vertellen over zijn carrière. Dat hij daar werd ontvangen, heeft Benny te danken aan Luc Vermote alias Gino Di Lukaz uit Koekelare, die nog altijd zingt en tijdens zijn optredens nu ook liedjes van Benny Scott brengt. “Die Brugse songs, die mooie liedjes, die mogen niet zomaar verdwijnen. We moeten dat in ere houden en dus moeten we die verder zingen tijdens optredens. Dat is ook de mening van het publiek. Zing ik tijdens mijn optredens liedjes van Benny, dan zingt iedereen die enthousiast mee”, bekent Gino Di Lukaz.

Hoelang is het geleden dat je stopte met zingen?

Benny: “In december 2022 was er in Brugge een show in een organisatie van de VBRO met ‘De Mugge van Brugge’. Ik woonde daar de repetities bij en trad ook op. Eerlijk, ik zat met stress en faalangst, die de leeftijd meebrengt. Ik had schrik om te missen en ik miste dan ook tijdens m’n optreden. Dat overkwam mij voordien nooit, maar toen had ik al beslist dat het m’n laatste optreden zou worden.”

Benny Scott © PADI/Daniël

Wanneer startte je carrière?

Benny: “In 1975 begon mijn platencarrière, maar ik begon in feite al als elfjarige in het knapenkoor van de Broeders Xaverianen in Brugge. Mijn eerste orkestje was ‘The Stringbreakers’, daarna zong ik in enkele dansorkesten. In 1964 begon ik op een podium. Ik bracht in totaal 3 lp’s in het Brugs en singles uit of toch in totaal zo’n 40 à 50 nummers in het Brugs, en een 30-tal Engelstalige liedjes. Ik had veel optredens. Ik ben nu nog altijd een dankbaar mens, omdat er zoveel mensen mij hielpen tijdens mijn carrière, waaronder de lokale radio’s. Mijn eerste Brugse plaatje ‘’k En Brugge In M’n Herte’ kwam uit in 1981. Ook Ro Burms van Radio2 draaide dat eveneens, waarvoor nogmaals dank. Mijn tweede single was ‘Clementientje’, maar voor de toenmalige BRT was dat liedje waarschijnlijk niet hoogstaand genoeg, want het kwam niet meer op de radio. Ik heb 99 % van mijn succes te danken aan de lokale radio’s, met de VBRO op kop, die nog wél mijn Brugse repertoire draaiden en bleven draaien op hun radio. Zij aanvaarden dat West-Vlaams. Ik ben én blijf dankbaar!”.

Blik je terug op je carrière: vind je dan van jezelf dat je alles eruit haalde wat je er kon uithalen of denk je wel eens dat je toch verder kon hebben gestaan?

Benny: “Mijn vrouw zegt altijd dat ik het misschien nog verder had gebracht, wanneer ik meer steun had gekregen van een bepaalde platenfirma. Maar zelf ben ik heel gelukkig én dankbaar. Ik ben heel trots op het feit dat ik van mijn hobby mijn broodwinning kon maken. Ik heb veel respect voor tweeverdieners, maar ik zorgde ervoor dat mijn vrouw niet moest werken. Mijn vrouw is al 52 jaar huisvrouw. We hebben gebouwd en mijn vrouw deed het huishouden, en vergezelde mij altijd naar mijn optredens. Maar nogmaals, ik heb ook heel veel respect voor tweeverdieners hoor. En ook, ieder optreden is voor ons: samen uit, samen thuis. Enkel wanneer ik moest optreden tijdens een huwelijksfeest dan was dat moeilijk om ook mijn vrouw mee te nemen.”

Was dat omdat je niet te vertrouwen was dat je altijd je vrouw meenam naar je optredens?

Benny (lacht): “Neen hoor! We zijn graag samen. Samen uit, samen thuis. Dat is de beste remedie voor een zanger. Heb je een klein beetje succes, dan is de verleiding groot maar er zijn daar geen prijzen mee te winnen hoor. Ik ben nu ook niet katholieker dan de Paus (lacht terug).”

Wat zijn je drie mooiste Brugse liedjes?

Benny: “Nummér één was een B-kant ‘k En Brugge In M’n Herte’, op de voorkant stond ‘De Brugsche Reitjes’. (Benny begint spontaan zijn bekend B-liedje te zingen, padi). Mijn nummer twee van Brugse songs is ‘Brugge is Schoane’ (Opnieuw zingt Benny dat refrein en een eerste strofe, padi). Het derde liedje heet kort ‘Brugge’. (Opnieuw krijgen we live enkele zinnen ervan te horen, padi).

Je nam ooit eens een single op ‘Club Brugge kampioen’, terwijl ze toch geen kampioen werden?

Benny: “Och, inderdaad, dat kwam door mijn platenbaas, die zei dat Club Brugge zou kampioen spelen en dat we een kampioenenlied moesten uitbrengen. Ik vond dat een goed idee en begon aan het schrijven van een passend liedje: De Club is kampioen/Olala Olala/we hebben ze liggen gehad/de Club is kampioen… De platenbaas was zo gelukkig, want ’t was een lied dat ertoe zou bijdragen dat de ambiance nog groter werd. Maar de laatste wedstrijd verloor Club Brugge en ze werden geen kampioen. We konden dus dit nummer niet uitbrengen. Mijn platenbaas stond daar met 5.000 singles die hij vooraf liet persen met een blauw/zwart hoesje. Hij heeft ze mogen tussen zijn boterhammen leggen…(lacht)”.

Vind je het spijtig dat je in Brugge geen opvolger hebt, die nu ook liedjes in het Brugs zingt?

Benny: “Er is niemand, spijtig. Brugge telt wel talent, maar die persoon is een heel goede stand-up comedian, maar die zingt jammer genoeg niet. Willy Lustenhouwer was de grote voortrekker van de Brugse liedjes. Ik volgde hem op toen hij nog leefde. De mensen moeten dus niet zeggen dat ik aan lijkenpikkerij deed, want Willy stond nog op het podium toen ik ook al Brugse liedjes zong. Willy nam mij dat echter niet in dank af. Willy was echter Willy, Benny was Benny, maar nu zijn er helaas geen Brugse artiesten meer die songs in het Brugs zingen en daarmee scoren. Dat is inderdaad heel spijtig.”

Wat doe je nu in je vrije tijd?

Benny: “Eerlijk, ik heb tijd tekort! Ik ben nu bezig met al mijn vinyl-singletjes mooi op te kuisen. Ik ben ze ook aan het catalogeren. Ik sta met stapels lp’s,, dvd’s… Ik zit met een Elvis-collectie van zo’n 400 cd’s. Ik heb ook nog heel wat dvd’s, videobanden van The King, én een collectie boeken. Eerlijk, ik zal nooit zolang kunnen leven om alles nog op orde te krijgen.”

Luc Vermote alias Gino Di Lukaz uit Koekelare. © PADI/Daniël

Luc Vermote (links) met echtgenote Gina Verschooten uit Koekelare, Benny Scott met echtgenote Nina Dauchy uit Brugge. © PADI/Daniël

Hoelang ken je Benny?

Gino Di Lukaz: “Och, ik denk twee jaar. Ik had een nummer van Benny ontvangen. Ik vond het spijtig dat zijn liedjes, dat volkse, zomaar verloren gaat. Ik ben van Oostende, niet van Brugge, maar ik voel van de mensen dat ze het waarderen wanneer ik liedjes van Benny zing. Vooral wanneer ik in de regio Brugge optreed, zing ik meestal ook liedjes die Benny Scott vroeger zong. Wie zingt er nu nog in het West-Vlaams? Willem Vermandere, Flip Kowlier, Wannes Cappelle… Waarom zouden dus de liedjes van Benny niet mogen verder gezongen worden? Benny en ik zijn in een korte tijd heel goede vrienden geworden. Ook tussen de vrouwen klikt het én dat is eveneens positief.” (PADI)

Zondag 7 mei tussen 10 en 12 uur: Benny Scott en Gino Di Lukaz in het programma ‘Herbert op Zondag’ op MENT TV.