Benefietvoorstelling van ‘Weekendje Bouillon’ in CC De Brouckere in Torhout

Op woensdagavond 27 februari is Het Prethuis met ‘Weekendje Bouillon’ te gast in CC De Brouckere in Torhout. Dit is echter geen gewoon optreden, maar wel een benefietvoorstelling voor de ouders van Wim Stevens (Jackie Stevens en Ghislaine Taghon uit Torhout), die in februari door een dramatische woningbrand alles zijn kwijtgespeeld.

‘Weekendje Bouillon’ is een komedie van de hand van natuurlijk Jeroen Maes. De cast bestaat uit Peter Bulckaen uit Geluwe, Katrien Vandendries, Wim Stevens, Bianca Vanhaverbeke uit Kachtem en Jeroen Maes, geboren in Ieper. Het verhaal: Twee bevriende koppels zijn toe aan wat rust en verpozing. Ze huren een huisje in de buurt van Bouillon om daar een weekendje lekker ontspannen door te brengen, zonder kinderen, zonder drukte, zonder stress. Er komt echter uit het iets een onbekende man aankloppen die lijkt te zijn verdwaald. De komst zorgt voor de nodige opschudding, zo staan enkele geheimen op het punt om uit te komen. Ze moeten dit kost wat kost zien te verhinderen, maar lukt hun dat? Eén ding staat vast: de ongenode gast zorgt voor peper in (de) Bouillon! Rust en verpozing zijn ver te zoeken, want alles draait danig in de soep. ‘Weekendje Bouillon’ is een situatiekomedie pur-sang met heerlijke personages, onverwachte wendingen en hilarische toestanden. (PADI)

Deze benefietvoorstelling begint om 20 uur. Tickets: 22 euro. Info en reservatie via www.prethuis.be, www.ccdebrouckere.be.