Ben Van Den Keybus uit Blankenberge begrijpt maar al te goed dat de cultuursector op straat komt

Op zondag 26 december komt de cultuursector vanaf 14 uur uit protest tegen de huidige coronamaatregelen bijeen op het Muntplein in Brussel. Ben Van Den Keybus en zijn echtgenote Ann Fransen, – beiden zaakvoeders van Het Witte Paard, het Kusttheater Colisée én ook van vijf hotels, allemaal in Blankenberge – begrijpen heel goed dat de cultuursector eens uit hun schulp kruipt en de overheid wakker schudt dat zoiets niet meer kan.

In 1936 ontstond Het Witte Paard in Blankenberge. In 2008 nam Ben Van Den Keybus deze zaak over van zijn nonkel Willy Smets. Vanaf 1 december 2018 is hij ook zaakvoerder van het Kusttheater Colisée naast Het Witte Paard. Ben en Ann runnen ook vijf hotels en in het voorjaar van 2022 komt daar nog een zesde hotel bij in Blankenberge. Steunen Ben en Ann de cultuursector? Gaan ze akkoord dat ongetwijfeld heel wat mensen uit de cultuurwereld op zondag een ongetwijfeld vreedzame mars gaan houden in hartje Brussel? “Ik begrijp dat maar al te goed. De ene keer zegt de overheid het zo, de andere keer is het weer andere praat. In mijn ogen zijn ze slechte beslissingen aan het nemen en zeker voor de cultuursector”, zucht Ben. “Ze zouden beter eens zeggen welke steun ze aan de cultuursector gaan geven. Een aalmoes van 4.000 euro? Daarmee ben je niets wanneer je al een productie hebt opgestart. Dat is ook hetgeen wat Stany Crets duidelijk zei: start maar iets op. Wie al met iets begon, moeten ze extra financieel steunen. Een Sportpaleis dat een groots gebeuren geeft of de ‘Winterrevue’ in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Zo’n zaken staan niet van vandaag op morgen in de steigers. Dat zijn evenementen waarmee men maanden bezig is om tot een goed eindresultaat te komen. De overheid zou duidelijker moeten zijn in hun steunmaatregelen en bekijken wie al dan niet met een groots event ging uitpakken op het moment dat de theaterzalen weer dicht gaan. De overheid kent de agenda van die grootse evenementen. Nu durven organisatoren niets meer vastleggen. Nu iets vast zetten voor bijvoorbeeld volgend jaar in juli. Akkoord, maar wat dan? Zal dan al alles veilig kunnen verlopen? Onze wintershows waren goed aan het verkopen, maar vanaf die aankondiging in november viel de verkoop terug op nul. Wie nog moest betalen, betaalde ook niet meer.”

Zitten we met een regering die geen fans zijn van cultuur? “Dat denk ik niet, maar ik denk dat ze de impact niet weten van welk werk we er allemaal vooraf insteken”, vertelt Ann. “Ik denk nu aan ons feest op oudejaarsavond dat dus ook niet mag doorgaan. Al die mensen die hebben geboekt, moeten we terug opbellen. Daar kruipt tijd in hé. We namen zelfs iemand fulltime in dienst die niets anders doet dan mensen opbellen en herboeken. Vroeger konden we dat nog erbij doen, maar nu niet meer hoor. Dat is niet meer te doen. Wij moeten duizenden tickets omboeken. Ik heb medelijden met een Studio 100, die honderdduizenden tickets moet verplaatsten.”

Hebben Ben en Ann schrik voor de toekomst? “Ik denk dat alles goed komt. Mensen sterven nog altijd van de griep en daar zijn we mee akkoord. Maar sterven van corona, daarmee zijn we nog niet akkoord. Ik denk dat er wereldwijd nog 2 miljoen sterven van de griep, van corona is dat nog zeker zes miljoen mensen en dat is teveel. Ik kan me niet voorstellen dat de jongere generatie zal blijven akkoord gaan dat we in lockdown gaan, niet meer in lockdown zitten, terug in lockdown gaan. Dan is de economie kapot, maar ook de cultuur zeker. We gaan dus daarmee moeten leren leven, zoals we dat gewoon zijn van de griep.” (PADI)