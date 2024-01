Belle Perez viert ’25 jaar Hits’ op 8 november 2024 in de Lotto Arena

Voor dé ultieme fiesta moet je op vrijdag 8 november 2024 in de Antwerpse Lotto Arena zijn. Daar viert Belle Perez haar succesvolle carrière tijdens het vurige jubileumconcert ’25 Jaar Hits’. Dit jaar is het inderdaad precies een kwarteeuw geleden dat de wereld letterlijk met haar kennismaakte dankzij Hello World, de hitgevoelige debuutsingle van de ravissante Spaans-Belgische artieste. Met 5 overwinningen op rij, waaronder met de classics Que Viva La Vida, Enamorada en Ave Maria, is ze nog steeds de absolute recordhoudster van Zomerhit. In de Lage Landen is Belle Perez al jaren een gevestigde waarde met ook nog hits als Honeybee, Me and You, Dime en El Mundo Bailando op haar indrukwekkende palmares. Al haar ervaring, klasse, positieve latin-vibes, energie en 25 jaar aan heerlijke hits, komen nu op vrijdag 8 november 2024 samen op het podium van de Lotto Arena. Verwacht je aan zwoele latin-klassiekers, nieuwe songs, muzikale pareltjes en uiteraard haar fantastische liveband.

Met het nodige tromgeroffel, maar vooral met veel enthousiasme is Belle Perez begonnen aan het nieuwe jaar. Dat wordt bijzonder, want ze viert in 2024 een kwarteeuw carrière. Begin februari start in Nederland haar gloednieuwe theatertournee ‘Diferente’, waarmee ze ook bij ons zal touren, maar de absolute apotheose van dit feestjaar volgt in Vlaanderen met ‘Belle Perez – 25 Jaar Hits’, hét jubileumconcert waarmee ze op vrijdag 8 november 2024 in de Antwerpse Lotto Arena staat. “Ik ga er nog niet te veel over verklappen, maar het wordt een productief jaar”, zegt ze glimlachend. “In het nieuwe jaar pakken we in de Lage Landen gelijktijdig uit met nieuwe muziek. Met het resultaat van enkele schrijfsessies trokken we de afgelopen maanden naar de studio, waar we nieuwe nummers hebben opgenomen. De komende weken verschijnt de eerste single en dat wordt meteen al iets heel bijzonders”, zegt Belle mysterieus.

Nu eens lichtvoetig en opgewekt, dan weer intiem en ontwapenend, of net heel uitbundig en explosief. Belle weet hoe ze die uitersten moet verzoenen. Het typeert haar veelzijdigheid. De Spaanse latino-vibes zijn haar unieke handelsmerk. Haar krachtig, betoverend stemgeluid, verpakt in een ravissante, oprechte, hartverwarmende persoonlijkheid, haar troeven waarmee ze charmeert. Belle is puur, onversneden en vooral nog steeds één van onze absolute topartiesten. Haar jubileumconcert ‘Belle Perez – 25 Jaar Hits’ wordt op vrijdag 8 november 2024 een nieuw hoogtepunt in haar carrière. Het is de afsluiter van een jubileumjaar waarin Belle ook vooruitkijkt naar de toekomst. “Wie mij kent, weet dat ik het fijn vind om af en toe eens buiten de traditionele muzikale lijntjes te kleuren. Wel, die avond gaan we dat zeker doen, met veel hits, veel sfeer en vooral heel veel positieve vibes en energie. Het wordt een avond met mijn bekende nummers, maar ook andere pareltjes. Surprises horen er ook bij, want voor mij is dit concert het ideale moment om mijn talrijke, trouwe fans en het publiek dat mij de afgelopen jaren heeft gesteund nog eens oprecht te bedanken. Daarnaast geef ik een voorsmaakje van wat ze van mij in de toekomst mogen verwachten, met ook nieuwe nummers die we in aanloop naar dit concert uitbrengen. Naar ’25 Jaar Hits’ in de Lotto Arena kijk ik zelf enorm uit, want dit wordt het hoogtepunt en de absolute apotheose van mijn jubileumjaar”, klinkt het enthousiast. (PADI & HOE)

Het concert ‘Belle Perez – 25 Jaar Hits’ op vrijdag 8 november 2024 in de Antwerpse Lotto Arena is een organisatie van House of Entertainment en Gracia Live. De ticketverkoop start aanstaande vrijdag 12 januari 2024 om 10 uur viaticketkopen.eu