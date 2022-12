Belgische succesproducer Patrick Hamilton speelde zopas met wereldartieste Katherine Jenkins in de Londense Royal Albert Hall

Gisteren gaf wereldster Katherine Jenkins haar 50ste en opnieuw uitverkochte concert in de befaamde Londense Royal Albert Hall. Achter de schermen is de Belgische componist, arrangeur, producer, songwriter en muzikant Patrick Hamilton (59) uit het West-Vlaamse Loppem al jaren betrokken bij ‘de best verkopende klassieke artieste van de afgelopen 25 jaar’.

Onder zijn leiding behaalde ze met 4 albums de absolute nummer 1-positie in de UK Charts, een topprestatie die geen enkele Belgische producer eerder behaald heeft. Nadat hij vorige keer de orchestraties verzorgde voor het beroemde London Symphonic Orchestra, naar aanleiding van de Classic Brit Awards, zat Patrick Hamilton gisterenavond zelf achter de vleugel tijdens Katherine Jenkins haar kerstconcert. “Een tijdje geleden vroeg Katherine om een nieuw arrangement te maken van de bekende kerstklassieker ‘Silent Night’, dat ze samen wou brengen met haar symfonisch orkest.Tijdens de voorbereidingen sprak ik haar over mijn succesvolle Quatre-Mainsverhaal, waarbij ik samen met Nel Swerts achter de piano zit. Ik liet haar beelden zien van onze doortocht in De Zevende Dag van een tijdje geleden. Katherine was zo onder de indruk dat ze vroeg of we dat ook niet konden integreren in haar show. Het was zweten, maar als ik zie hoe enthousiast de zaal gisterenavond reageerde, kunnen we alleen maar tevreden zijn met het resultaat. Na afloop is Katherine ons nog komen bedanken en we kregen backstage ook complimenten van Sir Cliff Richard. Hij was één van de muzikale gasten. Vanuit de coulissen had hij ons bezig gezien en blijkbaar heeft ons optreden ook op hem een diepe indruk nagelaten”, zegt Patrick Hamilton enthousiast.

Met zijn succesvolle internationale samenwerking met Katherine Jenkins, scoorde Patrick Hamilton de voorbije jaren ook met nummers en producties hits en nominaties in o.a. de Verenigde Staten, Noorwegen, Canada en Japan. Ook in eigen land is hij één van de meest populaire producers van de laatste jaren. “Paul McCartney, Elthon John, Michael Jackson, Sting en Robbie Williams, het zijn maar een paar namen die in het verleden succesvolle concerten gaven in de Royal Albert Hall. Als je dan als ‘kleine Belg’ op zo’n podium mag staan om een wereldartieste als Katherine Jenkins te begeleiden, kan je alleen maar ontzettend trots en dankbaar zijn. Het was een unieke ervaring en het is meteen ook een mooie opwarmer voor 2023, want dan vier ik op zaterdag 18 maart in Concertgebouw Brugge mijn 60ste verjaardag, samen met 18 gastartiesten, met het concert ‘An Evening with Patrick Hamilton & Friends’. Uiteraard is Nel Swerts van de partij met onze Quatre-Mains en is er in het concert ook een aparte rol weggelegd voor Katherine Jenkins. Als dank voor onze aanwezigheid en inzet van gisteren, en de voorbije jaren, zal ze er – dankzij de nieuwste technologie – op één of andere manier ook bij zijn op mijn verjaardagsfeestje.” (PADI)

‘An Evening with Patrick Hamilton & Friends’ vindt plaats op zaterdag 18 maart 2023 in het Concertgebouw Brugge. Tickets en info: www.concertevents.be